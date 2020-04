Momenteel werkt de Apple Pencil alleen met touchscreens, zoals op een iPad. Een nieuw patent laat zien dat je de Apple Pencil in de toekomst misschien op ieder oppervlak kunt gebruiken, zoals een tafel.

‘Patent laat Apple Pencil van de toekomst zien’

Het patent, dat afgelopen week is ingediend bij het Amerikaanse octrooienbureau, werd opgemerkt door AppleInsider. Het document beschrijft dat Apple de mogelijkheid onderzoekt om augmented reality-functies (AR) aan de Pencil toe te voegen. Patenten zijn altijd wat wollig omschreven, maar het komt erop neer dat de digitale pen straks niet alleen op een touchscreen werkt.

Dit heeft diverse voordelen. Vind je het scherm van de iPad bijvoorbeeld te klein? Dan kun je straks, als het patent werkelijkheid wordt, gewoon op een groter oppervlak schetsen, zoals een tafel. Je tekening wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar het gekoppelde apparaat, bijvoorbeeld een Mac of iPad.

In het patent staat verder dat de sensoren van de Apple Pencil (die registreren dat jij druk uitoefent) straks teksten herkennen. Met andere woorden: je kunt dankzij de nieuwe techniek naast tekenen ook schrijven.

De Apple Pencil meet aan de hand van meerdere sensoren en een camera jouw positie ten opzichte van het scherm. In theorie kun je dus al schrijven/tekenen door met de futuristische Apple Pencil in het luchtledige te bewegen.



Apple in 2030

Voordat het zo ver is, moet de digitale pen wel eerst worden aangekondigd. Apple dient wekelijks tientallen patenten in, waarbij de forse meerderheid nooit tot een product leidt. Wel laten de innovaties zien welke kant het bedrijf op gaat.

De laatste tijd zien we bijvoorbeeld steeds vaker patenten voorbijkomen die met augmented reality te maken hebben. In onze nieuwe rubriek ArtikelSiri stonden we daarom onlangs stil bij de vraag hoe Apple in de toekomst met AR omgaat. Benieuwd naar onze voorspellingen? Check dan onderstaand artikel.

