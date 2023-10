Koopadvies Apple Pencil: welke pen moet je kopen

Apple heeft nu drie verschillende soorten Apple Pencils te koop. Maar welke Apple Pencil kun je eigenlijk het beste kopen voor jouw iPad?

Welke Apple Pencil moet je kopen?

Wanneer je een Appel Pencil bij je iPad wilt kopen sta je voor een lastige keuze. Apple heeft namelijk drie soorten Pencils in zijn assortiment. Om het extra lastig te maken werkt niet elke Apple Pencil op elke iPad. Daarnaast hebben niet alle Pencils dezelfde functies.

Een (specifieke) Apple Pencil voor elke iPad

Het belangrijkste is dat je Apple Pencil ook werkt met de iPad die je hebt. Even kort door de bocht: de eerste generatie Apple Pencil (uit 2015) werkt alleen op iPads met een lightning-aansluiting én de iPad 2022 (dit is de tiende generatie). Let er overigens wel op dat sommige oude iPads helemaal geen ondersteuning hebben voor de Apple Pencil.

De Apple Pencil 2 werkt op alle iPads met een usb-c-aansluiting, behalve the iPad 2022. De Apple Pencil usb-c werkt op alle iPads met usb-c. Let op: de eerste Apple Pencil met een verloopstukje naar usb-c werkt dus niet op bijvoorbeeld een iPad Pro met usb-c-aansluiting.

Apple Pencil usb-c mist belangrijke functies

Nou denk je misschien dat je bij een iPad met usb-c het beste de Apple Pencil met usb-c moet kopen, maar daar moet je even voor oppassen. De Apple Pencil usb-c is misschien het goedkoopst (95 euro), maar hij mist ook een aantal functies. Zo is de punt niet drukgevoelig, wat een nadeel is als je de pen wilt gebruiken tijdens het tekenen. Hiermee wordt een lijn die je trekt dikker naarmate je meer kracht zet op de Pencil.

Verder kun je alleen de Apple Pencil 2 draadloos opladen door hem bovenop de iPad te klikken. Zowel de Apple Pencil 1 als de Apple Pencil usb-c kun je alleen opladen via een kabeltje. Je kunt de Apple Pencil usb-c wél magnetisch vastklikken op de iPad, maar hij wordt dan niet opgeladen.

Voor een overzicht van alle verschillende functies van de Apple Pencil 1, Apple Pencil 2 en Apple Pencil usb-c kun je onderstaande afbeeldingen checken.

Koopadvies Apple Pencil: conclusie

Heb je dus een iPad met lighting-aansluiting dan moet je wel voor de Apple Pencil 1 gaan want je hebt geen andere keuze. Heb je een iPad met usb-c? Dan sta je voor een interessante optie. Je moet je dan even afvragen of je wilt gaan tekenen met de iPad en dat je het belangrijk vindt om de Pencil draadloos op te kunnen laden.

Wil je de Pencil gaan gebruiken voor het tekenen? Dan moet je voor de Apple Pencil 2 gaan. Voor de iPad 2022 zit er dan niets anders op dan de Apple Pencil 1 te kiezen (met een verloop stukje naar usb-c). De Apple Pencil 2 werkt namelijk niet op de iPad 2022.

Wil je toch niet gaan tekenen en wil je zo min mogelijk uitgeven? Kies dan voor de Apple Pencil usb-c wanneer je een iPad met usb-c hebt. Bij de iPads met een lightningpoort heb je geen keuze en blijft ook hier de Apple Pencil 1 de aanrader.

