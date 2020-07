Een toekomstige variant van de Apple Pencil zou uitgerust worden met een speciale sensor. Deze zorgt ervoor dat het vinden van de juiste kleur een stuk gemakkelijker wordt.

Apple Pencil kleurensensor ontdekt in patent

De nieuwe Apple Pencil-functie werd ontdekt door een patent dat Apple deze week ervoor indiende. De titel van het document beschrijft een ‘Computer System With Color Sampling Stylus’, waarin we een nieuwe versie van de Apple Pencil zien met aan de bovenkant een ronde sensor.

Door deze sensor op een kleur in de echte wereld te leggen, wordt de kleurcode geregistreerd en kun je deze exacte kleur direct gebruiken in je eigen ontwerp. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je een tekening maakt en je de exacte kleur van het gras, een kledingstuk of meubel wil gebruiken. Daarnaast stelt Apple dat je de sensor kunt gebruiken om machines als printers te kalibreren, zodat ze exact zijn ingesteld om een kleur weer te geven.

Hoe de sensor precies werkt is een aardig complex verhaal. Apple lijkt fotosensoren te gebruiken om het licht van verschillende kleuren te meten, deze om te zetten in een code die vervolgens met dezelfde ‘lichtcode’ van een kleur overeenkomt.

Sensor zit als een gum op de bovenkant

In het patent is te lezen dat Apple er nog niet over uit is waar deze sensor precies terecht komt. In tekeningen zien we hem op het uiteinde zitten, zoals een gum op een potlood. Een andere optie is om hem in de schrijfpunt te verwerken.

De nieuwe sensor lijkt een flinke verbetering te worden voor de Apple Pencil, maar omdat het hier om een patent gaat is het lastig om concreet iets te zeggen over een releasedatum.

Apple dient regelmatig patenten in voor zaken waar ze aan werken, maar veel daarvan verschijnen nooit in de winkelschappen. Toch geeft het ons zo nu en dan een mooi kijkje in de keuken van het bedrijf uit Cupertino, om te zien waar ze zich op richten.