Apple Pencil 3: dit zijn de verwachtingen

Komt de Apple Pencil 3 er nou echt aan? Volgens de geruchten wel! Maar wat zijn de verbeteringen? Dit zijn alle verwachtingen van de Apple Pencil 3 op een rij!

Apple Pencil 3: verwachtingen

Er komen steeds meer geruchten over de Apple Pencil 3 en de meeste zeggen dat we niet lang meer hoeven te wachten op de officiële release. Daarom zetten we alle verwachtingen van de Apple Pencil 3 nog even snel op een rij.

1. Magnetische punten

Een van de opvallendste veranderingen (als we de geruchten moeten geloven) zijn de verwisselbare, magnetische punten. Deze punten van de Apple Pencil 3 komen in verschillende vormen. Zo heb je straks een speciale punt voor bijvoorbeeld je lijnwerk en een die wat meer geschikt is om te schilderen.

2. Nieuw design

In 2021 waren er geruchten over een Apple Pencil 3 die korter was en een glimmende behuizing had. Deze Apple Pencil was ook wat dikker bij de punt. Dit zou dan goed van pas komen met de verwisselbare magnetische punten. Een grotere punt, betekent dat de magneet ook wat groter kan zijn om hem met de rest van de Pencil te verbinden.

3. Leuke kleuren?

In 2020 waren er geruchten over een zwarte en witte Apple Pencil. Maar die geruchten moet je inmiddels met een korreltje zout nemen. De verwachtingen voor de Apple Pencil 3 zeggen dat hij toch weer wit gaat worden, maar we zouden het heel leuk vinden als de nieuwe Pencil in meer kleuren te koop is.

4. Usb-c (of een combinatie)

De Apple Pencil 1 moet je nog steeds opladen via de lightning-poort (of usb-c met een verloopkabeltje) op de standaard iPad. Er gaan al geruchten dat er voor deze Pencil een variant gaat komen mét usb-c-aansluiting. De Apple Pencil 2 gebruikt magneten. Je klikt de pen magnetisch vast aan de bovenkant van onder andere de iPad Air of de iPad Pro.

Apple kan bij de Apple Pencil 3 voor een nieuw design kiezen dat met alle iPads werkt. Maar het kan ook een update worden voor de Apple Pencil 1. In plaats van lightning krijgt deze nieuwe Pencil dan een usb-c-aansluiting.

