Tijdens het ontwerpen inzoomen op je schets zonder je scherm aan te raken. Of een nieuwe kwast kiezen door even over de zijkant van je Apple Pencil te vegen. Een nieuw patent laat zien hoe de stylus van Apple gebruiksvriendelijker kan worden.



‘Nieuwe Apple Pencil krijgt touchscreen’

Het document werd ontdekt door Patently Apple. In het patent worden twee nieuwe technieken beschreven, die mogelijk voor de Apple Pencil 3 zijn bedoeld. Beide nieuwe functies maken gebruik van een behuizing die (gedeeltelijk) aanraakgevoelig is. Je zou de technieken kunnen vergelijken met een touchscreen, maar dan niet van glas.

De aanraakgevoelige zijkanten zijn namelijk in de behuizing verwerkt, waardoor het design van de nieuwe Apple Pencil overeind blijft. Ten eerste zou je de ‘touchscreens’ kunnen gebruiken voor veegbewegingen. Veeg snel met je vinger van boven naar beneden om tijdens het ontwerpen te wisselen van penseel, kleur of vorm.

Ook laat het patent zien dat Apple erover nadenkt om de Pencil 3 een soort zoom-optie te geven. Nu moet je nog via het iPad-scherm in- of uitzoomen op je illustratie, maar straks is dat misschien mogelijk met alleen je Pencil. Het werkt simpel: veeg simpelweg snel met je vinger over de behuizing om het beeld dichterbij te halen, of juist uit te zoomen.

Ook relevant: De punt van je Apple Pencil vervangen: zo doe je dat



Gebruiksvriendelijke Apple Pencil

Dankzij de twee technieken hoef je het iPad-scherm tijdens het ontwerpen minder aan te raken. Dat is fijn, want je hebt je vingers waarschijnlijk niet dicht bij het display. Wil je toch wisselen van tekentool of schaalgrootte, dan moet je het werk onderbreken. Werken met de Apple Pencil zou daarom gebruiksvriendelijk worden door de stylus meer mogelijkheden te geven.

Maar, raak niet te enthousiast. Het gaat immers om een patent, en daar dient Apple er wekelijks honderden van in. Deze documenten zorgen ervoor dat concurrenten niet met uitvindingen aan de haal gaan. Toch zeggen patenten wel iets over de koers die Apple in de toekomst gaat varen. De afgelopen tijd duiken er steeds meer Apple Pencil-patenten op, dus een volgende versie zou zomaar flink wat nieuwe functies kunnen krijgen.

Meer over de Apple Pencil