Apple neemt misschien Peloton over (en dit is waarom)

Volgens verschillende geruchten gaat Apple het bedrijf Peloton misschien overnemen. De fabrikant van fitnessapparatuur zit al langer in zwaar weer. iPhoned legt uit waarom.

Overname Peloton: Apple is de ideale kandidaat

Verschillende geruchten wijzen erop dat Apple dé kandidaat is om Peloton over te nemen. Peloton is een Amerikaans bedrijf voor fitnessapparatuur en media. Ze zijn onder andere bekend van de op internet aangesloten hometrainers en loopbanden. Hiermee kunnen abonnees zelfs op afstand deelnemen aan verschillende sportlessen. Ze hebben meerdere opties voor fitnessapparatuur voor thuis en daarnaast een aparte app die je op je mobiel of tablet kunt gebruiken.

Peloton in zwaar weer

Peloton zit echter al een tijdje in zwaar weer en heeft inmiddels aangegeven met een aantal producten te willen stoppen. Zo gaat de Bike, Bike+ en Tread binnen zes maanden uit de productie. De Bike is de hometrainer-serie van het bedrijf en de Tread zijn de verschillende loopbanden.

The Information (een technologiewebsite) schrijft dat door het verkleinen van het productaanbod en de huidige staat van het bedrijf, een mogelijke acquisitie in het verschiet zit. Volgens de website zou Apple de ideale kandidaat hiervoor zijn. Verschillende andere sites ondersteunen deze uitspraak.

Peloton vs Apple Fitness+

De video’s van Peloton zijn op dit moment een directe concurrent van Apple Fitness Plus. Met Apple Fitness+ is het mogelijk om workouts te volgen, die je vervolgens op je iPad, iPhone en Apple TV kan kijken.

Er zijn allerlei soorten workouts: van yoga tot fietsen, dansen en hardlopen. Alle video’s zijn in de Apples Fitness-app te bekijken en de dienst kost 9,99 dollar per maand (of 79,99 dollar per jaar). Jammer genoeg is Apple Fitness+ nooit officieel uitgebracht in Nederland of België.

