Let op: trap niet in deze Apple Pay-telefoontjes die je bang willen maken

Maurice Snijders
Maurice Snijders
2 juli 2026, 18:28
2 min leestijd
Let op: trap niet in deze Apple Pay-telefoontjes die je bang willen maken

Criminelen hebben weer een nieuwe slimme telefonische oplichtingstruc bedacht in de vorm van Apple Pay-telefoontjes. Dit moet je erover weten!

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Trap niet in deze Apple Pay-telefoontjes

iPhone-gebruikers moeten opnieuw opletten voor een slimme telefonische oplichtingstruc. Een collega van onze redactie werd onlangs gebeld door het Nederlandse nummer 0657424009. Na het opnemen klonk er een automatisch bericht dat er zojuist een nieuwe iPhone zou zijn aangemeld via Apple Pay.

Dat klinkt natuurlijk alarmerend. En dat is precies waar de oplichters op rekenen. Door te doen alsof er iemand met jouw Apple ID of betaalgegevens aan de haal gaat, proberen ze je in paniek te brengen. Vaak volgt daarna de vraag om op een toets te drukken, terug te bellen of persoonlijke gegevens door te geven. Doe dat vooral niet!

apple pay-telefoontjes

Mogelijk niet het echte nummer

Wat belangrijk is om te weten, is dat de getoonde telefoonnummers bij dit soort Apple Pay-telefoontjes niet daadwerkelijk van de oplichter hoeven te zijn. Criminelen gebruiken regelmatig spoofing, waarbij ze ervoor zorgen dat er een ander nummer in beeld verschijnt. Daardoor lijkt het alsof je door een Nederlands mobiel nummer wordt gebeld, terwijl het gesprek ergens anders vandaan komt.

Krijg je zo’n telefoontje? Hang dan direct op! Druk niet op toetsen en deel geen codes, wachtwoorden, bankgegevens of Apple ID-informatie. Controleer daarna zelf je Apple-account via de officiële Instellingen-app op je iPhone of via de website van Apple. Twijfel je over Apple Pay? Neem dan rechtstreeks contact op met je bank.

Wat je nog meer kunt doen

Je kunt ook nog het nummer blokkeren en het gesprek melden bij de Fraudehelpdesk. Ben je toch in gesprek gegaan of heb je gegevens gedeeld, neem dan meteen contact op met je bank en verander je Apple ID-wachtwoord.

Dergelijke Apple Pay-telefoontjes zijn dus geen reden om in paniek te raken, maar wel om alert te zijn. Bedenk altijd dat Apple je nooit zomaar telefonisch vraagt om gevoelige gegevens. Wil je graag op de hoogte blijven van dit soort praktijken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: apple
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