Betaaldienst Apple Pay gebruik je nu nog puur bij betaalautomaten, maar daar lijkt verandering in te komen. In iOS 14 is een Apple Pay qr-code functie ontdekt.

‘Apple Pay qr-code betalingen onderweg’

De code werd ontdekt in de tweede ontwikkelaarsbéta van iOS 14 die sinds gisteravond beschikbaar is. In de testversie zag 9to5Mac een nieuwe functie in de instellingen van Apple Pay. De betaaldienst van Apple zou klaar worden gestoomd om naast contactloze betaalautomaten ook qr-codes te ondersteunen.

Hoewel de functie in de bèta nu nog niet werkt, staat er wel uitgelegd hoe dit straks moet gaan. Net zoals je nu kunt betalen met Apple Pay kun je in de nabije toekomst een qr-code scannen met je camera van je iPhone. Vervolgens wordt de Wallet-app automatisch geopend als je een betaalpas hebt die Apple Pay ondersteunt.

Op die manier kunnen straks ook betalingen worden uitgevoerd zonder een betaalautomaat. Dat kan in theorie bijvoorbeeld van pas komen voor mensen die spullen verkopen maar geen pinautomaat hebben en zo snel een code kunnen genereren en uitprinten om het voor klanten makkelijk te maken om af te rekenen.

Apple Pay-update na iOS 14?

Apple heeft de functie niet officieel onthuld tijdens WWDC 2020, wat kan betekenen dat we er iets langer op moeten wachten dan. Zo zou het bedrijf de nieuwe Apple Pay-functie nu kunnen testen, zodat hij na de definitieve release van iOS 14 beschikbaar komt in de vorm van iOS 14.1 of later. Naar verwachting verschijnt iOS 14 voor iedereen in september. Voor die tijd komt de publieke bèta beschikbaar in de loop van juli.

Wij hebben iOS 14 al uitgebreid getest. Onze eerste ervaringen lees je in onze iOS 14 preview. Meer weten over de grote iPhone-update van 2020? Check dan ook onderstaande video waarin we de belangrijkste aanpassingen met je doornemen.