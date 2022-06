Opinie: Apple Pay Later maak het te makkelijk om dingen te kopen die je niet kunt betalen

Apple komt met de mogelijkheid om kosten te spreiden. Koop nu en betaal later, maar dan zonder rente. Dat klinkt mooi, maar is ook gevaarlijk.

Apple Pay Later: kopen wat je niet kunt betalen

Een opvallende aankondiging tijdens WWDC was Apple Pay Later voor iOS 16. Overal waar je met Apple Pay kunt betalen, kun je binnenkort Apple Pay Later aanzetten. Dat betekent dat je het volledige aankoopbedrag niet direct hoeft te betalen, maar je dat de komende zes weken in vier termijnen doet. Je start met het eerste deel en betaalt daarna elke twee weken nog een deel.

Gespreid betalen is niet nieuw. Zeker niet in de Verenigde Staten, waar er tientallen apps bestaan met deze functie. Het kan in Nederland ook via creditcards of met krediet, maar dan moet je meestal wel rente betalen. Dat betekent dat je uiteindelijk duurder uit bent dan het bedrag in één keer betalen. Je weet wel: ‘Let op! Geld lenen kost geld’.

Dat doet Apple niet. Als je iets koopt via Apple Pay Later, dan komt er geen rente of andere extra kosten bij en ben je uiteindelijk dus net zo duur uit. Dat maakt Apple Pay Later erg interessant.

Niet meer wachten

Als je iets nodig moet kopen en je hebt het geld niet direct, dan hoef je met Apple Pay Later dus niet langer te wachten. Ideaal als je goed weet hoeveel geld er wanneer binnenkomt en wat je in de komende periode kunt uitgeven.

Toch is niet iedereen zo georganiseerd. Het is namelijk veel aantrekkelijker om iets duurs te kopen als je op dat moment maar een kwart van het bedrag hoeft te betalen. Die nieuwe MacBook Air is vanaf 1519 euro te koop, maar met Apple Pay Later hoef je maar 380 euro te betalen om de laptop thuis te krijgen. Producten lijken goedkoper en daardoor ben je eerder geneigd iets te kopen dat je eigenlijk niet kunt betalen.

Je ziet het als een probleem voor jezelf in de toekomst, maar je weet niet wat er in die toekomst gebeurt. Welke onvoorziene kosten je in de komende weken hebt en of je geld op tijd binnenkomt. Plots zit je met een lening en geen geld.

Ook het lijkt het in de weken na een aankoop alsof je meer geld op je rekening hebt dan je eigenlijk kunt besteden, want je moet die Apple Pay Later-lening nog betalen. Daardoor ben je sneller geneigd om meer uit te geven. Misschien wel weer met Apple Pay Later, zodat de leningen zich opstapelen.

Beter dan de concurrentie

Is het slecht dat Apple deze optie biedt? Het is in ieder geval een betere optie dan een louche partij die ook nog eens veel rente vraagt. Tevens is Apple Pay een veilige betaaldienst, waarbij je weet dat je data privé blijft. In tegenstelling tot die andere diensten. In die zin ben ik blij dat Apple hiermee komt voor gedisciplineerde consumenten.

Maar omdat Apple Pay zo simpel werkt, wordt het zo wel heel makkelijk gemaakt om jezelf in de schulden te werken. Zeker als je wat jonger bent kun je financiële zaken nog niet altijd goed inschatten.

Zodra de optie beschikbaar wordt gemaakt, is het daarom slim om in het achterhoofd te houden dat je iets beter niet gespreid kunt betalen als je het op dat moment niet ook volledig kunt betalen. Maar het beste advies blijft: eerst sparen en dan kopen.

Apple Pay kun je gebruiken op je iPhone, Apple Watch of Mac en als je bij de juiste bank bent aangesloten. We leggen uit hoe Apple Pay instellen werkt. Ook vertellen we je hoe veilig Apple Pay nou daadwerkelijk is.