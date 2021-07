‘Apple werkt aan ‘later betalen-functie’ voor Apple Pay’

Met Apple Pay Later wil Apple betalingen met zijn betalingsdienst met maandelijkse afschrijvingen gaan regelen. De mogelijkheden van Apple Pay worden daarmee uitgebreid.

‘Apple werkt aan Apple Pay Later’

De ‘koop nu, betaal later’ regeling wordt op steeds meer websites mogelijk en ook steeds populairder. Dit is bij Apple ook niet onopgemerkt gebleven: volgens Bloomberg werkt Apple hard aan ‘Apple Pay Later’ een nieuwe functie voor de betaaldienst van het bedrijf. Apple zou voor de ontwikkeling van de functie samenwerken met Goldman Sachs.

Om hier van gebruik te maken heb je geen Apple Card nodig, wat de kans groter maakt dat we hier uiteindelijk ook in Nederland mee aan de slag kunnen. Het werkt bovendien precies zoals concurrerende betaaldiensten als PayPal dit nu al doen: je rekent gewoon af met Apple Pay zoals je dat altijd doet, maar kiest bij het betalen voor ‘Apple Pay Later’.

Vervolgens wordt het bedrag niet in één keer van je bankrekening afgeschreven, maar in maandelijkse afschrijvingen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen als je een duur product koopt en het zo verspreid kunt afbetalen. Om Apple Pay Later te gebruiken moet je betaalrekening eerst wel goedgekeurd worden, dit wordt via de Wallet-app geregeld die standaard op iedere iPhone geïnstalleerd staat.

De grote vraag is wanneer Apple ervoor kiest om deze uitbreiding voor Apple Pay te introduceren. Het bedrijf ligt al onder het vergrootglas van de Europese Commissie, omdat Apple Pay een oneerlijke concurrentiepositie zou hebben op de iPhone. Door de dienst op deze manier verder uit te breiden, lijkt het onvermijdelijk dat dit voor nog meer vergrootglazen zorgt die het bedrijf nauwlettend in de gaten houden.

