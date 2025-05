Apple breidt Apple Pay op de iPhone uit: dit is nieuw in Nederland

Apple brengt Tap to Pay op de iPhone naar acht nieuwe landen en breidt Apple Pay straks verder uit in tien andere landen. Dit moet je weten.

Tap to Pay op de iPhone

Apple brengt de functie Tap to Pay naar acht nieuwe landen, waardoor verkopers een iPhone kunnen gebruiken als contactloze betaalterminal. Deze functie is in Nederland al beschikbaar sinds augustus 2023 en komt nu onder meer naar België. Verder heeft Apple plannen om Apple Pay in tien andere landen (waaronder Nederland) verder uit te breiden met de functie Tap to Provision.

Tap to Pay op de iPhone verscheen voor het eerst in februari 2022 in de VS. Het zorgt ervoor dat iPhones in staat zijn om betalingen te accepteren via Apple Pay, contactloze credit- en debitcards en andere digitale portemonnees. Alle transacties zijn versleuteld en Apple heeft geen informatie over wat er is gekocht of over de persoon die de aankoop heeft gedaan.

Deze landen worden toegevoegd

Er is geen extra hardware of creditcardapparaat nodig om Tap to Pay op de iPhone te gebruiken. De functie maakt gebruik van NFC om de contactloze betalingen veilig te verifiëren en ondersteunt ook PIN-invoer. Inmiddels heeft Apple bekendgemaakt dat Tap to Pay op iPhone nu beschikbaar is in de volgende landen en betaalplatforms:

België : Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva en Worldline.

: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva en Worldline. Kroatië : Adyen, Viva en Worldline.

: Adyen, Viva en Worldline. Cyprus : Adyen, Revolut, SumUp, Viva en Worldline.

: Adyen, Revolut, SumUp, Viva en Worldline. Denemarken : Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments en Viva (PayPal volgt binnenkort).

: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments en Viva (PayPal volgt binnenkort). Griekenland : myPOS, Viva en Worldline (NBG Pay volgt binnenkort).

: myPOS, Viva en Worldline (NBG Pay volgt binnenkort). IJsland : Adyen, Rapyd en Revolut (Teya volgt binnenkort).

: Adyen, Rapyd en Revolut (Teya volgt binnenkort). Luxemburg : Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva en Worldline.

: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva en Worldline. Malta: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp en Viva.

Voor Tap to Pay heb je een iPhone XS of nieuwer nodig en het werkt net zoals elke normale Apple Pay-transactie. Verkopers hoeven alleen maar de app te openen, de verkoop te registreren en hun iPhone aan de koper te laten zien. Die kan vervolgens een geschikte contactloze betaalmethode gebruiken. Op de website van Apple staat een lijst met landen waar Tap to Pay op de iPhone beschikbaar is.

Tap to Provision

Apple breidt Apple Pay daarnaast uit met de functie Tap to Provision in deze 10 nieuwe landen:

Oostenrijk

Kroatië

Tsjechië

Hongarije

Italië

Nederland

San Marino

Slovenië

Zwitserland

Vaticaanstad

Met Tap to Provision kunnen gebruikers een betaalkaart toevoegen aan Apple Wallet door de kaart simpelweg tegen hun iPhone aan te tikken. Hierdoor is het niet langer nodig om betaalkaarten handmatig toe te voegen. Wanneer deze functie daadwerkelijk in Nederland en de andere negen landen beschikbaar is, is op dit moment nog niet duidelijk.