EU wil Apple Pay via bluetooth- en QR-codes – dit is waarom

De Europese Unie bemoeit zich opnieuw met Apple. De EU wilt nu dat Apple Pay wordt uitgebreid met bluetooth- en QR-codes.

EU wil meer mogelijkheden voor Apple Pay

De Europese Unie heeft kritiek geuit op Apple Pay, de draadloze betaaldienst van Apple. Met Apple Pay is het mogelijk om je betaalpas op je iPhone te zetten, zodat je voortaan met je telefoon kunt betalen. Zo heb je met Apple Pay geen fysieke pinpas meer nodig wanneer je wilt afrekenen in de supermarkt of op het terras.

Apple Pay wordt inmiddels door bijna alle grote banken ondersteund in Nederland. De Europese Unie vindt nu echter dat andere betaalmethoden op de markt worden weggedrukt. Apple Pay is erg dominant en geeft andere betaalmethoden, die bijvoorbeeld via een QR-code werken, weinig kans om door te dringen.

Daarom wil de EU dat Apple Pay onder andere ook ondersteuning krijgt voor bluetooth- en QR-codes. Je kunt dan straks met je iPhone een QR-code scannen en dan vervolgens met Apple Pay betalen. Verder zien ze graag dat Apple de NFC-chip (die gebruikt wordt voor het betaalsysteem) openstelt voor derden. Nu werkt in Europa alleen Apple Pay met de NFC-chip, die alle informatie beveiligt als je met je device betaalt.

Meer opties voor Apple’s betaaldienst

Met het toevoegen van meerdere betaalmethoden aan Apple Pay moet volgens de EU de positie van Apple minder dominant worden. Nu bepaalt Apple nog wat wel en niet werkt met Apple Pay en welke bedrijven de dienst ondersteunen. Door ook betaalmethoden via een QR-code of via bluetooth mogelijk te maken wordt Apple Pay een stuk toegankelijker.

Apple heeft vooralsnog niet positief gereageerd op het verzoek van de EU omtrent Apple Pay. Het bedrijf wijst erop dat de beveiliging en privacy van Apple Pay-gebruikers in gevaar komt als de NFC-chip opengesteld wordt en er functies als bluetooth- en QR-codes worden toegevoegd.

Apple Pay Later: nog steeds niet in Nederland

Een nieuwe functie die hopelijk wél binnenkort naar Nederland komt is Apple Pay Later. Met de nieuwe functie hoef je het volledige aankoopbedrag niet direct te betalen, dat doe je dan over termijnen verspreid over zes weken. De dienst is al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar het is nog onduidelijk wanneer we Apple Pay Later in Nederland kunnen verwachten.

Heb jij Apple Pay nog niet ingesteld op je iPhone of Apple Watch? In Nederland is Apple Watch al sinds 2019 beschikbaar, waardoor de meeste banken de betaaldienst inmiddels wel ondersteunen. Hier leggen we uit hoe je Apple Pay gemakkelijk activeert op je iPhone en Apple Watch.

