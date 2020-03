Goed nieuws voor Apple Pay-gebruikers die (ook) een creditcard hebben: de betaaldienst van Apple gaat spoedig ook deze betaalpassen ondersteunen in Nederland.

Apple Pay creditcard ondersteuning naar Nederland

Dat heeft Apple bevestigd aan Bright. Tot nu toe werkt de betaaldienst van Apple alleen met Maestro-pinpassen. Zodra de Apple Pay creditcard ondersteuning is geactiveerd, werken alle banken die de betaaldienst ondersteunen ook met dit kaarttype. Onder meer ABN Amro, ING en de Rabobank werken inmiddels met de dienst. Een exacte datum voor de toevoeging van creditcards is nog niet bekend.

Apple zou ervoor hebben gekozen om creditcards later toe te voegen omdat er in Nederland veel vaker met pinpassen wordt betaald. Zo kon het bedrijf de betaaldienst geleidelijk in Nederland uitrollen en eventuele problemen voorkomen. Omdat er relatief weinig met creditcards wordt betaald in Nederland zou de Apple Card -Apples eigen creditcard- voorlopig niet in Nederland verschijnen, zo legt het bedrijf uit.

Ook bij andere functies van Apple Pay staat Nederland niet hoog op het prioriteitenlijstje. Zo zou het snel overmaken van geld aan vrienden met Apple Pay Cash en het inchecken bij het openbaar vervoer met je iPhone voorlopig niet naar Nederland komen. Ook voor het inchecken kan Apple Pay namelijk van pas komen.

‘Ondersteunt 85 procent van Nederlandse betaalpassen’

Omdat Apple Pay met iedere contactloze betaalautomaat werkt, is de dienst volgens het bedrijf inmiddels in 95 procent van alle Nederlandse winkels beschikbaar. Hoewel sommige banken nog werken aan ondersteuning, zegt Apple dat 85 procent van de Nederlandse betaalpassen er gebruik van kunnen maken. Hoewel Apple Pay al in 2014 werd onthuld, was Nederland pas in 2019 aan de beurt. Met Apple Pay is het gemakkelijk om veilig met je iPhone, Apple Watch, iPad of MacBook te betalen.

Gebruik je zelf al Apple Pay of heb je het nog niet ingesteld? In onze uitgebreide tip lees je stap voor stap hoe Apple Pay instellen werkt. Of bekijk onderstaande video waarin we je precies uitleggen hoe de betaaldienst werkt en wat je ermee kunt doen.