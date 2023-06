Apple Pay kan beter en sneller worden – en dit is hoe

Contactloos betalen met Apple Pay werkt prima, maar de dienst kan een stuk beter en sneller worden. We laten je zien hoe dit mogelijk is.

Apple Pay kan beter en sneller worden

Het heeft te maken met de techniek die Apple Pay mogelijk maakt: NFC (Near Field Communication). Deze vorm van datacommunicatie is speciaal ontworpen voor gebruik op zeer korte afstanden. Momenteel is de NFC-standaard gedefinieerd op een bereik van 5 mm.

Het NFC Forum, dat deze standaarden opstelt, is van plan om het bereik aanzienlijk te vergroten. Hierdoor wordt het binnenkort mogelijk om de techniek op een afstand tot 30 mm te gebruiken.

Verbeterde snelheid en betrouwbaarheid

Dit klinkt misschien niet als een grote verandering, maar hierdoor wordt zowel de betrouwbaarheid als de snelheid van Apple Pay-betalingen beter.

De betrouwbaarheid neemt toe omdat je je iPhone of Apple Watch niet meer zo dicht bij de terminal hoeft te houden. Dat is handig is wanneer de ontvanger op een onlogische plek zit. De snelheid neemt toe omdat de transactie al kan worden gestart terwijl je jouw iPhone of Apple Watch nog naar de terminal toe aan het bewegen bent.

NFC wordt multifunctioneel

Het NFC Forum is tegelijkertijd van plan om de NFC-standaard uit te breiden met nieuwe toepassingen. Op dit moment kun je met NFC maar één actie tegelijkertijd uitvoeren, maar dat moet volgens recente berichten ook gaan veranderen. In de praktijk betekent dit dat Apple Pay beter wordt omdat je tegelijkertijd een betaling kunt uitvoeren en bijvoorbeeld je bonuskaart kunt presenteren. Dus beide met één handeling.

Apple Pay kan beter: nog ‘even’ geduld

Zoals gebruikelijk nemen dit soort uitbreidingen nogal wat tijd in beslag. Volgens het NFC Forum is het werk aan de verbeteringen wel al begonnen, maar zal het nog zeker twee tot vijf jaar duren voordat je er als eindgebruiker gebruik van kunt maken. Het is ook waarschijnlijk dat Apple-producten nieuwe NFC-chips nodig hebben die de verbeterde standaarden ondersteunen.

