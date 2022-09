Apple Pay ondersteunt nu officieel Bancontact in België!

Goed nieuws voor mensen met een kaart van Bancontact! Apple Pay ondersteunt nu officieel Bancontact-kaarten in België.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Pay steeds breder beschikbaar

Het hoge woord is eruit! Apple biedt nu officieel Apple Pay-ondersteuning voor Bancontact-kaarthouders in België. Klanten van Belfius Bank en Banx (de virtuele versie van Belfius Bank) kunnen nu hun kaarten toevoegen aan Apple Pay. Bancontact is een netwerk uit België. Het vervult ongeveer dezelfde functie als Mastercard en Visa doen bij andere banken.

Belfius en Banx zijn de eerste banken die Bancontact-kaarten ondersteunen in Apple Pay. Eerder was in België Apple Pay al beschikbaar in enkele winkels. Volgens Apple komen er binnenkort nog meer banken in België die Apple Pay gaan ondersteunen.

Wat is Apple Pay en waarom wil je het gebruiken?

Met Apple Pay kan je via je iPhone of Apple Watch een aankoop doen. Er is dan geen reden om je pinpas mee te nemen. Dat is enorm handig als je te kleine zakken hebt, maar een kleine handtas mee hebt, of bang bent om overvallen te worden. Het enige wat je hoeft te doen, is je iPhone of Apple Watch bij de NFC-lezer te houden. Ook kan je een betaling online bevestigen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft hier speciaal een app voor gelanceerd. De zogenoemde Wallet-app onthoudt al je kaarten als een soort van digitale portemonnee. Denk hierbij niet alleen aan betaalkaarten. Ook je kortingskaart van de H&M of je klantenkaart van de IKEA kan je in deze app laden. Laat die portemonnee maar thuis!

Apple controversieel – Bedrijf overheerst markt

Met iOS 16.1, nu alleen als bèta te downloaden, kan je Apple Pay en je Wallet-app van je iPhone verwijderen. Apple ligt namelijk onder vuur rondom dit betaalsysteem. De NFC-technologie in een iPhone of Apple Watch is volgens de Europese Unie té exclusief voor Apple’s betaalsysteem.

Zo is ‘mobiel betalen’ van ING in Nederland alleen maar voor Android-telefoons beschikbaar. Daarnaast is Apple ook officieel aangeklaagd voor dezelfde reden. Toch geïnteresseerd? Lees dan onze 3 slimme functies van Apple Pay.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple Pay of Bancontact-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!