Apple werkt aan techniek om nóg sneller tussen apparaten te wisselen

Hoewel Apple je al relatief snel tussen apparaten laat schakelen, ontwikkelt het bedrijf een nieuwe techniek om nóg sneller te herkennen welk apparaat je gebruikt. Dit heeft allerlei voordelen. Wij vertellen je hoe het werkt.

Apple-techniek laat je wisselen tussen apparaten

Het Apple-ecosysteem lijkt nóg iets sneller te gaan werken in de toekomst. Als jij zowel een Mac, iPhone, Apple Watch en iPad hebt, is het volgende heugelijk nieuws voor jou. Apple heeft een patent aangevraagd waarin een techniek voor het nog snellere en gemakkelijkere wisselen tussen apparaten wordt beschreven.

De techniek herkent wanneer jij bijvoorbeeld je iPhone neerlegt en meldt dan automatisch aan je Mac dat je er mogelijk aan komt. Begin je laatstgenoemde te gebruiken? Dan is de switch binnenkort mogelijk nóg sneller en eenvoudiger.

Wat heb je aan dit nieuwe patent van Apple?

Het is nog enigszins onduidelijk hoe de techniek tussen het wisselen van apparaten van Apple precies in zijn werk gaat. We zien in het patent in ieder geval vaak het woord ‘bluetooth’ verschijnen. Hoogstwaarschijnlijk gaat de technologie via deze verbinding werken. Wat het ook is, Apple vindt dat je het ene apparaat moet kunnen neerleggen en op de andere verder moet gaan waar je was gebleven. Het voordeel: je pikt je werk of filmpje meteen weer op bij je nieuwe apparaat.

Volgens het patent kan je hier veel dingen mee doen. Misschien heb je een FaceTime-gesprek op je iPhone en realiseer je je dat je liever je iPad gebruikt (met Middelpunt). In de toekomst geen gehannes meer met inloggegevens en opnieuw verbinden. Nee, je gaat ‘gewoon’ verder op je iPad. Ook is dit wisselen tussen apparaten handig als de accu van eentje bijna op is. Je hoeft je dan niet meer te haasten naar een oplader. Hoe zou jij deze functionaliteit gebruiken?

Techniek zit al in je Apple Watch

Het idee kan van toepassing zijn op alle Apple apparaten, maar in het patent staat een afbeelding dat meerdere Apple Watches laat zien. Opvallend is dat deze technologie al te vinden is in de smartwatch van Apple.

Als je je Apple Watch uitdoet, merkt deze op dat hij geen contact meer heeft met je huid en vergrendelt zich automatisch. De nieuwe Apple Watch die je omdoet vereist dan een ontgrendelcode. Toch weten de apparaten van elkaar welke er om de pols zit (en welke dus moet communiceren met je iPhone). Om dit in te stellen, moet je naar de Watch-app op je iPhone gaan. Tik daar op ‘Mijn horloge’ en zet ‘Automatisch Schakelen’ aan. Dit werkt alleen als je meerdere Apple Watches hebt (en draagt).

