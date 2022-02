Apple dient patent in voor Magic Keyboard met ingebouwde Mac

Brengt Apple in de toekomst een Magic Keyboard uit met ingebouwde Mac? Het bedrijf heeft een patent ingediend voor een dergelijk apparaat. Het ontwerp lijkt een moderne versie van de beroemde Apple II-computer.

Magic Keyboard met ingebouwde Mac op komst?

Een MacBook Air is natuurlijk erg handig als je veel onderweg bent. Maar wat als je alleen een computer nodig hebt die je zowel thuis als op je werk kunt gebruiken met een groot beeldscherm?

Patently Apple schrijft dat Apple werkt aan een nieuw soort computer. Het gaat om een Magic Keyboard met ingebouwde Mac. Het toetsenbord zou iets dikker zijn dan de huidige versie om ruimte te maken voor componenten als de processor en SSD-schijf. Je sluit het apparaat met één kabel aan op een externe monitor, die ook zorgt voor de voeding.

Apple bracht eind jaren 70 al de Apple II uit, een legendarische computer met geïntegreerd toetsenbord. Dat was echter een enorm apparaat, terwijl de nieuwe versie bijna in je binnenzak zou passen. Een dergelijke Mac gaat natuurlijk concurreren met de Mac mini, maar heeft als voordeel dat je er geen los keyboard bij hoeft te kopen. Alleen een muis of trackpad is voldoende.

Apple dient overigens elk jaar vele patenten in. Lang niet al die plannetjes worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Of we deze computer ooit echt kunnen kopen is dus onzeker.

Nieuwe Macs op komst

Als Apple ooit een Magic Keyboard met ingebouwde Mac uitbrengt, moeten we daar nog wel een poosje op wachten. Waarschijnlijk lanceert het bedrijf zeer binnenkort wel een aantal andere nieuwe Macs.

Vermoedelijk organiseert Apple op 8 maart een event om de nieuwe iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 te presenteren. Mogelijk krijgen we dan ook een nieuwe MacBook Pro en Mac mini te zien. Later dit jaar verwachten we nog een grotere iMac Pro en een snellere MacBook Air.

