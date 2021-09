‘Toekomstige iPhone gaat automatisch uit als je niet naar het scherm kijkt’

Apple onderzoekt het gebruik van blik- en aandachtsdetectie om te weten wanneer je een apparaat gebruikt. Op die manier hoopt het bedrijf de accuduur van toekomstige iPhones, iPads en MacBooks te verlengen.

Je iPhone houdt in de toekomst in de gaten of je naar het scherm kijkt

Stel, je ligt een boek te lezen op je iPad en valt in slaap. Niemand zet jouw iPad voor je uit. Zodra je wakker wordt, is de accu leeg en dat is balen. Apple onderzoekt het implementeren van blikdetectie en aandachtsdetectie, om te weten wanneer je een apparaat wel of niet gebruikt. Op die manier hoopt het bedrijf het de accuduur van toekomstige iPhones, iPads en MacBooks te verbeteren.

Huidige Apple-apparaten besparen al energie door het scherm na een bepaalde tijd automatisch uit te schakelen. Dit gebeurt als je het apparaat al even niet hebt aangeraakt, mits je het in instellingen hebt geconfigureerd. Ook is er een functie die de helderheid van het scherm automatisch aanpast op basis van het omgevingslicht.

Verschillende sensoren die onderdeel uitmaken van het patent

Apple heeft een nieuw patent onder de naam ‘Attention detection service’ in handen. Uit het patent blijkt dat Apple door middel van een aantal sensoren in de gaten wil gaan houden of je een apparaat daadwerkelijk gebruikt. Denk hierbij aan sensoren die merken of je ogen op het scherm gericht zijn, of dat je met iets anders bezig bent.

Apple houdt van patenten

Apple krijgt bijna wekelijks allerlei nieuwe patenten in handen voor nieuwe technologische snufjes. Zo schreven we eerder over een hydratatiesensor voor de Apple Watch en een MacBook met een uitneembare muis en toetsenbord. Het uitpluizen van Apple-patenten is erg interessant, aangezien ze laten zien wat Apple in de toekomst mogelijk voor ons in petto heeft.

Veel patenten zien uiteindelijk nooit het daglicht. Toch begint iedere nieuwe, baanbrekende functie met een patent. Zie jij een toekomst in het ‘Attention detection service’-patent? Zo ja (of nee), laat het ons vooral weten in de reacties onder dit artikel!

