Apple gaat wachtwoorden vervangen: maak kennis met Passkey

Doei wachtwoorden, hallo Passkey. Apple sleutelt aan een nieuwe techniek om bij apps en websites in te loggen met je gezicht, of vingerafdruk. Hoe werkt dit, en is het wel veilig? Tijd voor een kennismaking.

Lees verder na de advertentie.

Passkey gebruikt je vinger of gezicht om in te loggen

Als het aan Apple ligt, nemen we zo snel mogelijk afscheid van het traditionele wachtwoord. In plaats daarvan zouden we moeten inloggen met Face ID (gezichtsscan) of Touch ID (vingerafdruk). Om dit voor elkaar te krijgen, sleutelt Apple momenteel aan Passkey.

Dit systeem moet ervoor zorgen dat je in de toekomst geen traditioneel wachtwoord meer hoeft te gebruiken. In plaats daarvan scan je tijdens het aanmaken van een account op een app of website eenmalig je vinger of gezicht.

Jouw unieke kenmerken zet Apple vervolgens om in een code, die ook uniek is. Deze code wordt vervolgens opgeslagen in de iCloud-sleutelhanger. Zo kun je makkelijk en snel op al je Apple-apparaten inloggen. Alle gegevens worden trouwens versleuteld, zodat de inhoud (je gezichtsscan of vingerafdruk) beveiligd zijn.

Zo werkt het

Volgens Apple is Passkey veel veiliger dan inloggen met wachtwoord. Dat zit zo. Wanneer je nu inlogt bij een app of website, wordt jouw ingetoetste wachtwoord onherkenbaar gemaakt.

Deze code wordt vervolgens doorgestuurd, waardoor de ‘geheime code’ (jouw wachtwoord) zowel op jouw toestel, als de server van de app of website staat waar je probeert in te loggen.

Passkey gaat heel anders werken. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat je telefoon als het ware twee wachtwoorden aanmaakt: eentje voor externe apps en websites, en een die altijd op je toestel blijft staan. Tijdens het inloggen wordt alleen deze eerste soort verstuurd; jouw ‘privé-Passkey’ blijft altijd op je iPhone staan. Zodoende loop je minder risico, aldus Apple.

Wanneer kan ik hiermee inloggen?

Wanneer we kunnen inloggen met Apple Passkey? Dat is nog niet duidelijk. Vooralsnog gaat het om een test. Ontwikkelaars die de eerste testversie van iOS 15 en macOS 12 (Monterey) draaien, kunnen er al mee aan de slag.

In eerste instantie werkt Passkey alleen op Apple-apparaten, maar het is de bedoeling dat het in de toekomst breder uitrolt en veel meer mensen het gaan gebruiken. Of Apple hierin slaagt, is nog maar de vraag. Ook bedrijven als Google zijn bezig met het maken van een opvolger voor wachtwoorden.

Het laatste nieuws over Apple: