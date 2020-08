Apple heeft een startup overgenomen, genaamd Spaces. Het bedrijf heeft een team dat gespecialiseerd is in Virtual Reality (VR). Mogelijk wil Apple met het bedrijf samenwerken aan de Apple Glass.

Apple neemt VR-bedrijf ‘Spaces’ over

De overname is aangekondigd door de website Protocol en inmiddels door Apple bevestigd. Spaces begon in 2016 als een project voor animatiemaker DreamWorks en maakte ook virtual reality voor attractieparken en theaters.

Vanwege het coronavirus wordt dit echter niet gebruikt en kreeg het bedrijf het moeilijk. Spaces verschoof zijn focus naar videobellen en maakte onder andere voor Zoom geanimeerde avatars. Hoe dan ook had het bedrijf het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Spaces gaf eerder al aan ‘een nieuwe richting op te gaan’.

Mogelijke samenwerking aan Apple Glass

Waarom het bedrijf is overgenomen wil Apple niet zeggen. Toch kan het goed dat het VR-team van Spaces samen met Apple gaat werken aan de Apple Glass. Apple werkt naar verluidt al een tijd aan de augmented reality (AR)-headset, al heeft het bedrijf uit Cupertino dit nog niet zelf bevestigd.

Meerdere geruchten wijzen er echter op dat de AR-bril eraan komt, en Apple krijgt hulp bij het proces van meerdere bedrijven. Zo zou Apple ook samenwerken met game-ontwikkelaar Valve om de AR-bril te maken. Zelf heeft Valve al eerder een VR-bril gemaakt, maar nog geen AR-bril. Hetzelfde geldt voor Spaces.

Meer over Apple Glass

Het is nog onduidelijk wanneer we de Apple Glass kunnen verwachten, maar geruchten wijzen erop dat deze samen met de iPhone 12 dit najaar wordt gepresenteerd. Toch kan het goed dat Apple nog wacht met de aankondiging. Het feit dat Apple nu een VR-bedrijf overneemt, lijkt erop te wijzen dat Apple nog niet zo ver in het productieproces zit, en nog bezig is met de ontwikkelingsfase.

Hoe dan ook, de eerste slimme bril van Apple lijkt er echt aan te komen. Al jaren gonst het van de geruchten en inmiddels heeft Apple-insider Jon Prosser informatie gelekt over het design, de adviesprijs en functies. De Apple Glass zou waarschijnlijk een LiDAR-scanner krijgen, waarmee dieptes kunnen worden geregistreerd. Dit is ideaal voor het gebruik van augmented reality. Dezelfde sensor is terug te vinden op de iPad Pro 2020.