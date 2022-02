‘Apple stelt opvouwbare iPhone uit tot 2025, werkt aan 20 inch-MacBook’

Wie graag een opvouwbare iPhone wil, moet mogelijk tot 2025 geduld hebben. Apple heeft dat toestel volgens een nieuw gerucht uitgesteld. Tegelijk werkt het bedrijf aan een 20 inch-MacBook die helemaal uit een vouwbaar scherm zou bestaan.

‘Geen opvouwbare iPhone voor 2025’

Er wordt al jaren gesproken over een opvouwbare iPhone. Apple lijkt echter weinig haast te maken met een dergelijk toestel, dat zou concurreren met onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 3. Volgens de betrouwbare analist Ross Young heeft Apple de ‘iPhone Fold’ uitgesteld tot 2025.

Toch is het goed te lezen dat het toestel blijkbaar nog wel in ontwikkeling is. Een andere lekker beweerde eerder dit jaar namelijk dat Apple misschien wel nooit een opvouwbare iPhone uitbrengt. Het bedrijf zou de huidige schermtechnologie niet goed genoeg vinden. Daarnaast wil Apple eerst zeker weten dat vouwbare smartphones geen tijdelijke hype zijn.

Concept van een opvouwbare iPhone

Een vouwbare iPhone zou opengeklapt waarschijnlijk bijna net zo groot zijn als de iPad mini. Dat kan een andere reden zijn voor het uitstel. De kleinste iPad heeft weinig bestaansrecht meer als mensen straks met een dubbel geklapte variant in hun broekzak rondlopen.

20 inch-MacBook die helemaal uit scherm bestaat?

Opmerkelijk genoeg werkt Apple volgens Young niet alleen aan een opvouwbare iPhone, maar ook een 20 inch-MacBook die helemaal uit een vouwbaar scherm bestaat. Hij verwacht dat dit futuristische apparaat pas na 2025 op de markt komt.

De vouwbare MacBook moet een geheel nieuw productcategorie worden. Wanneer je hem als een normale laptop gebruikt, verschijnt er op de horizontale helft van het scherm een virtueel toetsenbord van volledige grootte. Uitgeklapt zou het een soort draagbare iMac zijn die je met een extern toetsenbord kunt gebruiken.

We nemen dit gerucht met een korreltje zout. Young heeft vaak gelijk, maar typen op een scherm is doorgaans geen prettige ervaring. Over een paar jaar weten we meer.

