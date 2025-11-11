iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 november 2025, 9:05
2 min leestijd
De iPhone Air heeft tot nu toe zo slecht verkocht dat Apple heeft besloten de lancering van de volgende generatie voorlopig uit te stellen.

Apple heeft de iPhone Air 2 uitgesteld

Volgens The Information heeft Apple ingenieurs en leveranciers onlangs laten weten dat ze de volgende iPhone Air uit de planning hebben gehaald zonder een nieuwe releasedatum te geven. Het bericht citeert drie mensen die bij het project betrokken zijn.

De tweede generatie iPhone Air zou aanvankelijk volgend najaar samen met de iPhone 18 Pro en de iPhone Fold worden gelanceerd. Volgens The Information zou het toestel nog lichter worden dan de huidige iPhone Air en een grotere batterijcapaciteit krijgen. Apple werkte ook aan de integratie van de Vapor Chamber, die voor het eerst werd geïntroduceerd op de iPhone 17 Pro. Daarnaast zou de iPhone Air 2 ook twee camera’s krijgen.

Nog niet geannuleerd

Al deze vernieuwingen zijn nu helaas onzeker. Apple zou volgens het rapport nog niet zo ver zijn gegaan om de volgende iPhone Air te annuleren. De ontwikkeling ervan zou zelfs ook nog niet helemaal zijn gestopt. Desondanks is er nu dus geen releasedatum meer bekend.

Volgens The Information heeft Apple de release van de iPhone Air uitgesteld omdat de verkoopcijfers tot nog toe veel lager zijn dan verwacht. Foxconn zou bijna alle productielijnen voor de eerste versie al hebben ontmanteld en verwacht tegen het einde van de maand de hele productie stop te zetten. Ook Luxshare, de andere iPhone Air-productiepartner van Apple, heeft de productie inmiddels beëindigd.

3 nieuwe iPhones in september

De verwachting is nu dat Apple volgend najaar drie nieuwe iPhones zal lanceren: de iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en de iPhone Fold. De iPhone 18 en de iPhone 18e volgen waarschijnlijk in het voorjaar van 2027.

Het is mogelijk dat de iPhone Air 2 een ingrijpend herontwerp krijgt en alsnog in het voorjaar van 2027 verschijnt, samen met de iPhone 18 en de iPhone 18e. Of dat zo is, blijft voorlopig afwachten. Wil je niets missen van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geruchten iPhone Apple iPhone Air

