Apples oplaadkabels staan erom bekend snel te breken. Een door het bedrijf ingediend patent verraadt dat men werkt aan een nieuw soort kabeltje dat minder snel kapot gaat.

Lees verder na de advertentie.

Patent: Apple werkt aan stevigere oplaadkabels

Het patent werd als eerst opgemerkt door AppleInsider. In het document beschrijft Apple een manier om oplaadkabels minder snel te laten breken. Het bedrijf wil dit bereiken door de kabels een “variabele hardheid” mee te geven. Dit betekent dat de toekomstige oplaadkabel op kwetsbare punten extra verstevigd wordt en op andere plekken juist flexibeler is, waardoor je ‘m makkelijker kunt opbergen.

Ook overweegt Apple om de ophogingen aan de uiteindes van de huidige kabels weg te halen. Het patent beschrijft dat deze einden regelmatig onder hoge druk komen te staan, bijvoorbeeld tijdens het oprollen. Hierdoor breken de interne elektriciteitskabeltjes snel. Tot slot benadrukt Apple dat de nieuwe oplaadkabel net zo dik wordt als de huidige exemplaren.

Het gaat vooralsnog om een patent. Het is dus niet duidelijk of en wanneer Apple de oplaadkabel in productie neemt en uitbrengt. Wel laat het zien dat het bedrijf er op de achtergrond mee bezig is.

Problemen met Apple-oplaadkabels

De huidige oplaadkabels van Apple staan niet bekend om hun duurzaamheid. Ze hebben de reputatie relatief snel te slijten, of bijvoorbeeld open te breken. Zodra de buitenste beschermlaag is opengebroken, is het mogelijk dat de interne snoertjes kapotgaan. Hierdoor laadt je Apple-apparaat minder snel, of helemaal niet meer op.

Sinds de iPhone 12, die eind 2020 uitkwam, worden Apple-smartphones standaard zonder adapter (oplaadblok) geleverd. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen vanuit milieuoverwegingen en omdat veel mensen al een oplader in huis hebben. Voorafgaand aan de iPhone 12 werd lange tijd gespeculeerd dat Apple in plaats daarvan een stevigere oplaadkabel in de doos zou stoppen. Dit gerucht bleek niet te kloppen.

Het laatste nieuws over Apple: