Apple had al aangegeven dat de Powerbeats Pro in 2025 zouden verschijnen. Maar nu is ook de exacte datum bekend.

Apple komt deze maand met nieuwe oordopjes: dit zijn ze

Naast de bekende AirPods heeft Apple ook nog andere oordopjes in hun assortiment. Dit zijn oordopjes en koptelefoons van het merk Beats. Bij dit merk was het idee om hoofdtelefoons en oordopjes te maken die de muziek weergeven zoals de artiesten het horen in de opnamestudio.

De geruchten zeiden al dat dit jaar de Powerbeats Pro 2 zouden verschijnen. Maar een exacte datum was nog niet bekend. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft nu de datum laten weten. Dit is volgens hem op dinsdag, 11 februari 2025. Hij wist ook meteen de prijs te vertellen: de Powerbeats Pro 2 gaan 250 dollar in Amerika kosten.

Dit zijn de Powerbeats Pro 2

De Powerbeats Pro zijn oortjes die vooral geschikt zijn voor sporters en tijdens het fitnessen. Ze hebben een aanpasbare haak die je om je oor kunt vastmaken. Zo blijven de oordopjes beter zitten.

Volgens Gurman hebben de Powerbeats Pro 2 dezelfde H2-chip als de AirPods Pro 2. Dat betekent dat ze betere actieve ruisonderdrukking hebben in vergelijking met de eerste Powerbeats Pro.

In een teaservideo liet Apple al een glimp zien van de nieuwe oortjes. In de video kon je goed zien dat de oortjes een smaller en een meer verticaal design hadden in vergelijking met de vorige versie.

Meer functies Powerbeats Pro 2

Natuurlijk heeft de nieuwe versie van de oortjes ook wat nieuwe functies. Volgens programmacode in iOS 18 wordt het mogelijk om de Powerbeats Pro 2 te verbinden met verschillende fitnessapparatuur. Daarnaast hebben de oortjes de optie om je hartslag te meten. Hiervoor moet je wel beide oordopjes dragen.

Daarnaast is de kans groot dat de Powerbeats Pro 2 nog wat andere toffe nieuwigheden in petto heeft. Denk bijvoorbeeld aan een nóg krachtiger geluid of een verbeterde batterijduur.