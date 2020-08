Apple wil Epic Games toegang tot App Store ontzeggen

Apple is van plan om Epic Games toegang tot de App Store te ontzeggen. Het bedrijf liet aan de Fortnite-maker weten dat deze geen toegang meer heeft vanaf 28 augustus.

Epic Games krijgt mogelijk geen toegang meer tot App Store en tools

Wanneer Epic Games geen toegang meer heeft tot de App Store, betekent dat ook dat de gamemaker alle app-ontwikkelaarstools niet meer mag gebruiken. Dit heeft grote gevolgen, want Epic gebruikt deze tools om software te maken voor de zogenaamde ‘Unreal Engine’.

Dit is een ontwikkelaarsprogramma dat Epic Games aanbiedt aan andere game-ontwikkelaars. Hiervan kunnen andere gamemakers gebruikmaken om zelf een game te maken. Zonder de tools van de App Store kan Epic Games de Unreal Engine niet in de lucht houden. Wanneer de gamemaker geen toegang meer heeft tot de App Store, worden dus alle andere gamemakers die gebruikmaken van Unreal Engine daar de dupe van.

De reden voor het verwijderen van Epic Games van de App Store, is het feit dat de gamemaker zich volgens Apple niet aan de richtlijnen houdt. Het bedrijf uit Cupertino heeft regels opgesteld voor ontwikkelaars van apps. Alleen apps die voldoen aan deze regels mogen in de App Store worden aangeboden.

Epic Games gaat bewust de strijd aan met Apple

De onenigheid tussen Apple en Epic Games begon vorige week. Epic introduceerde namelijk een directe betaaloptie voor zogenaamde V-bucks: de valuta in het populaire spel Fortnite. Met de betaalfunctie konden spelers de commissie van Apple en Google omzeilen, waardoor ze voor minder geld in-app aankopen konden doen.

Op social media verscheen ook een video waarin Fortnite de klassieke ‘1984’-reclame van Apple parodieert. De video eindigt met de boodschap: “Epic Games gaat de strijd aan met het App Store-monopolie”. De gamemaker heeft hiermee bewust de regels overtreden die Apple heeft opgesteld. Als reactie heeft Apple de game dan ook snel uit de App Store verwijderd. Alleen als Epic Games de betaalfunctie verwijdert, kan Fortnite terugkomen in de App Store.

Epic Games is het niet eens met het besluit van Apple en stapt naar de rechter. De gamemaker is van mening dat Apple hiermee te veel macht uitoefent en zijn monopoliepositie behoudt. Vooral omdat de maatregelen zorgen dat de Unreal Engine niet meer werkt, en daarmee meerdere app-makers de dupe worden. Of de maatregel doorgaat, is afhankelijk van de uitspraak van de rechter. Gebeurt er niets, dan is Epic Games over twee weken zijn toegang tot de App Store en bijbehorende tools kwijt.