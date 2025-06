iOS 26: het grootste redesign ooit (en je iPhone voelt helemaal nieuw)

Apple heeft iOS 26 onthuld en het is het grootste herontwerp van het besturingssysteem tot nog toe – deze vernieuwingen komen naar je iPhone!

Apple onthult iOS 26

Tijdens de WWDC 2025 heeft Apple iOS 26 onthuld, dat is voorzien van een volledig nieuw, glasachtig design en natuurlijk veel nieuwe functies. We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

Een nieuwe naam: iOS 26

Om te beginnen gaat Apple dit jaar niet meer verder met de gebruikelijke nummering van het besturingssysteem voor de iPhone. Apple heeft dan ook geen iOS 19 gepresenteerd, maar iOS 26, genoemd naar het jaar 2026. Hetzelfde geldt overigens voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

Liquid Glass: een geheel nieuw ontwerp

iOS 26 is qua design de grootste update sinds iOS 7 in 2013. Het ontwerp is geïnspireerd op visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro, en het heet Liquid Glass. Het ziet er glasachtig uit, met transparante kaders, elementen en widgets. Denk aan knoppen, schakelaars, schuifregelaars, tekst en mediaknoppen, maar ook tabbalken en zijbalken voor het navigeren door apps.

Liquid Glass is doorschijnend en gedraagt zich volgens Apple net zoals glas in de echte wereld. De kleur wordt bepaald door de omgeving en past zich aan tussen lichte en donkere omgevingen. Liquid Glass maakt gebruik van realtime rendering en reageert dynamisch op beweging met spiegelende highlights.

Hier vind je Liquid Glass terug

Tabbalken worden in iOS 26 kleiner tijdens het naar beneden scrollen, zodat de focus op de inhoud blijft. Zodra je weer omhoog scrolt, worden de tabbalken vloeiend weer groter. Deze vernieuwde elementen zijn ook toegepast in apps zoals Camera, Foto’s, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News en Apple Podcasts.

Je vindt het nieuwe ontwerp terug op het vergrendelingsscherm, het startscherm, het bureaublad en het Dock. Om de focus op de fotoachtergronden op het vergrendelingsscherm te behouden, is de tijdweergave ook gemaakt van Liquid Glass. Deze past zich automatisch aan op de achtergrond. Ook de app-pictogrammen en widgets zijn allemaal gemaakt van Liquid Glass. Ze bieden meer personalisatiemogelijkheden maar voelen tegelijkertijd vertrouwd.

Apple Intelligence

Apple heeft ook aangekondigd dat Apple Intelligence later dit jaar in Nederland beschikbaar komt. In de apps Berichten, FaceTime en Telefoon kun je dan ook gebruikmaken van Live vertaling. Daarmee kun je je in een andere taal verstaanbaar maken en teksten en audio ter plekke laten vertalen. Je kunt ook ChatGPT vragen stellen over de content op je scherm en Visuele AI herkent het als je naar een afspraak of activiteit kijkt en voorstelt om die aan je agenda toe te voegen.

CarPlay ziet er in iOS 26 niet alleen beter uit, maar is ook gebruiksvriendelijker. Er is een nieuwe compacte weergave voor binnenkomende gesprekken, zodat je ziet wie er belt zonder de volgende routeaanwijzing te missen. Verder kun je in CarPlay nu met een tapback op berichten reageren en gesprekken vastmaken. En met de komst van widgets en live activiteiten in CarPlay blijf je op de hoogte van belangrijke informatie zonder dat je aandacht voor het verkeer eronder lijdt.

In Apple Music kun je nu songteksten laten vertalen en de door AI aangestuurde AutoMix-feature laat elk nummer naadloos in het volgende overlopen met behulp van timestretching en beatmatching.

In Apple Wallet worden allerlei handelingen een stuk eenvoudiger in iOS 26. Zo kun je in de winkel kiezen om in termijnen of met je gespaarde punten te betalen. Verder is de weergave van je instapkaarten in Wallet vernieuwd, zodat je live activiteiten kunt zien – bijvoorbeeld het laatste nieuws over je vlucht.

Apple Games is een nieuwe app voor al je games. Hier vind je al je games, maar je kunt er ook nieuwe games ontdekken. De Games-app is ook ideaal voor Apple Arcade, de abonnements­service van Apple.

De Telefoon-app heeft een nieuwe vormgeving, met al je favorieten, recente gesprekken en voicemails op één plek. De feature ‘Oproepen screenen’ is gebaseerd op Live voicemail en verzamelt informatie over de beller, zodat je op grond daarvan kunt bepalen of je wel of niet opneemt.

In de Berichten-app kun je berichten van een onbekende afzender screenen: als je een bericht van een onbekende afzender krijgt, komt dat in een aparte map te staan. Blijk je diegene toch te kennen, dan kun je het nummer als bekend markeren. Ook kun je de afzender om meer informatie vragen of het nummer verwijderen. Berichten van een onbekende afzender worden standaard stilgehouden zolang je ze niet opent.

Dit is wanneer je iOS 26 kunt installeren

Je moet nog wel even geduld hebben voordat je iOS 26 op je iPhone kunt installeren. De eerste bèta-versie gaat nu naar ontwikkelaars, de uiteindelijke versie voor het grote publiek verschijnt waarschijnlijk ergens in september.

