Kun je Apple One niet opzeggen? Of wordt er teveel geld in rekening gebracht voor de verlening van je bundel? Je bent niet de enige: het vernieuwen van Apple One levert bij sommige gebruikers problemen op. Dit kun je eraan doen.

Apple One-problemen: zo los je ze op

Meerdere Twitter-gebruikers melden dat ze tegen problemen aanlopen tijdens het vernieuwen van hun Apple One-pakket. Deze gebruikers van het eerste uur – Apple One kwam op 31 oktober in Nederland uit – zien op hun factuur bijvoorbeeld dat het abonnement is opgezegd, terwijl ze dit niet zelf gedaan hebben. Apple One verloopt hierdoor en gebruikers moeten het pakket opnieuw afsluiten.

Anderen betalen teveel voor het verlengen van hun Apple One-bundel. Meerdere Twitteraars melden dat ze op de factuur voor de losse diensten worden aangeslagen, zoals Apple TV Plus of Apple Music, en niet één bedrag voor de bundel betalen.

Betaal jij het juiste bedrag?

Heb je een Apple One-abonnement afgesloten en wil je controleren of bij jou alles nog op rolletjes loopt? Open dan de Instellingen-app op je iPhone, tik bovenaan het scherm op je naam en kies ‘Abonnementen’. Hier zie je welke abonnementen momenteel actief zijn en kun je kijken tot wanneer je op Apple One bent geabonneerd.

Problemen met Apple One oplossen

Betaal je voor de losse Apple One-diensten, of is je abonnement zomaar opgezegd? Neem dan contact op met de klantenservice van Apple. Je kunt hen onder meer bereiken via chat, e-mail of telefoon. Uit de meeste Twitter-reacties blijkt dat de iPhone-maker het gros van de problemen met Apple One snel oplost.

Meer over Apple One

Eén overkoepelend abonnement voor al je Apple-diensten: dat is Apple One in een notendop. Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade en iCloud-opslag. Bovendien kun je het pakket met je gezin delen en daardoor geld besparen. Apple One opzeggen doe je makkelijk en snel via alle Apple-apparaten die je in huis hebt.