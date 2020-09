Apple Music, TV Plus, Arcade en meer diensten van Apple slaan de handen ineen. Met Apple One sluit je voor een lagere prijs een overkoepelend abonnement af. Dit moet je erover weten.

Apple One officieel onthuld: alle info op een rij

We zagen het al een beetje aankomen dankzij gelekte info in iOS en Android, maar nu is Apple One officieel onthuld. Na de afgelopen jaren meerdere diensten te lanceren, bundelt Apple deze nu allemaal in één groot abonnement.

Je kunt er natuurlijk nog steeds voor kiezen om afzonderlijke abonnementen af te sluiten. Heb je echter meerdere diensten van Apple waar je maandelijks voor betaalt, dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit door voor One te kiezen.

Met Apple One wil Apple zichzelf duidelijk beter in de markt zetten dan zijn grootste concurrenten. Het bedrijf heeft het moeilijk om marktleiders als Netflix en Spotify het hoofd te bieden, maar met dit overkoepelende abonnement doet het iets wat zij niet kunnen. Voor een vast bedrag per maand krijg je via Apple One nu toegang tot een videodienst, muziekdienst, gamingdienst en meer.

Drie pakketten

Apple One bestaat uit drie bundels waaruit je kunt kiezen. Het individuele pakket bestaat uit toegang tot Apple Music, Apple TV Plus, iCloud en Apple Arcade. Het Apple One-familiepakket beschikt over dezelfde Apple-diensten, maar de maandprijs kun je met het gezin delen.

Het meest uitgebreide Apple One-pakket geeft ook onder meer toegang tot Apple News Plus. Omdat deze dienst (nog) niet in Nederland beschikbaar is, komt deze bundel niet hier uit. Apple One Premier, zoals de bundel officieel heet, geeft overigens ook toegang tot Apple Fitness Plus, het nieuwe sportabonnement van Apple.

Verkrijgbaarheid

Apple One is vanaf deze herfst verkrijgbaar. Je kunt de dienst 30 dagen gratis proberen om te kijken of het iets voor je is.

