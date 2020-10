Apple One is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De dienstenbundel geeft je voor een vast bedrag per maand toegang tot alle Apple-diensten, waaronder Music en iCloud. Een instapabonnement op Apple One kost 15 euro per maand.

Lees verder na de advertentie.

Apple One nu verkrijgbaar in Nederland

De dienstenbundel werd afgelopen september al onthuld, maar is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Met Apple One sluit je voor een lagere prijs één overkoepelend abonnement op meerdere diensten van de iPhone-maker af. Je bespaart maximaal 6 euro bij een individueel Apple One-abonnement. Sluit je een gezinspakket af? Dan ben je maximaal 8 euro voordeliger uit. Zo sluit je een Apple One-abonnement af:

Pak je iPhone of iPad erbij; De makkelijkste manier om Apple One af te sluiten is door je iPhone of iPad erbij te pakken, de Instellingen-app te openen en vervolgens op je naam bovenaan te tikken; Aanmelden Kies vervolgens ‘Abonnementen’ en tik op ‘Apple One’ ontvangen; Afronden Kies welk Apple One-pakket je wil, doorloop de stappen op het scherm en bevestig je keuze.

Je begint met een gratis proefabonnement. Op die manier kun je kijken of het overkoepelende abonnement bevalt.

Twee Apple One-bundels

In totaal zijn er drie Apple One-bundels, maar in Nederland zijn er slechts twee verkrijgbaar: een individueel pakket en familie-abonnement. Met deze bundels krijg je toegang tot Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade en meer opslag via iCloud (50GB bij individueel pakket, 200GB bij familiepakket). Het familie-abonnement is voor maximaal zes personen. Het individuele pakket kost 14,95 euro per maand, het familiepakket 19,95 euro.

Het duurste Apple One-pakket is hier niet verkrijgbaar. Die geeft namelijk ook toegang tot Apple News Plus en Apple Fitness, maar deze diensten zijn hier niet beschikbaar. Apple News Plus is een gecureerde nieuwsdienst en met Fitness Plus kun je vanuit huis online sportlessen volgen.

Apple focust op diensten

Diensten, waaronder Apple One, worden steeds belangrijker voor de iPhone-maker. Dat blijkt wel uit de meest recente kwartaalcijfers van Apple. De omzet uit diensten steeg afgelopen fiscaal kwartier met maar liefst 16 procent tot een recordhoogte van ruim 14 miljard dollar. De omzet uit iPhones is juist gedaald, maar dat komt waarschijnlijk door de vertraagde release van de iPhone 12-serie.

Het laatste nieuws over Apple: