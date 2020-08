Een nieuw gerucht stelt dat Apple naast nieuwe iPhones meer te onthullen heeft in oktober: dan zouden we Apple One te zien krijgen, een nieuw overkoepelend abonnement voor meerdere Apple-diensten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple One komt in oktober’

Een abonnement op Apple Music, Apple News Plus, Apple Arcade, Apple TV Plus en iCloud: ongemerkt kun je maandelijks veel geld kwijt zijn met allerlei diensten die allemaal bij Apple vandaan komen. Bloomberg schrijft dat Apple hier iets op bedacht heeft: Apple One. Deze nieuwe overkoepelende dienst zal ‘meerdere Apple-diensten’ bevatten voor een vast bedrag per maand.

Het grote voordeel voor jou als gebruiker is dat Apple abonnees van Apple One korting geeft, zodat je uiteindelijk minder geld kwijt bent dan als je voor alle diensten een los abonnement neemt.

Vier Apple One-abonnementen

Apple One zou in vier opties beschikbaar komen, die oplopen in prijs. Deze zien er volgens de bronnen van Bloomberg als volgt uit:

Basis: Apple TV Plus, Apple Music Basis Plus: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade Basis Plus Nieuws: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus Compleet: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus, iCloud-opslag

Volgens Bloomberg zou Apple daarnaast aan een nieuwe fitnessdienst werken, waarmee je voor een maandbedrag oefenvideo’s en workouts kunt ontvangen afgestemd op jouw doel.

De afgelopen maanden hebben we al vaker over deze dienstenbundel gehoord. Zo zijn er al meerdere verwijzingen naar deze bundel gevonden in de code van iOS 13.5, wat erop wijst dat de functie op ieder moment geactiveerd zou kunnen worden.

Het ligt voor de hand dat Apple One tijdens het iPhone 12-event wordt gepresenteerd en Apple de tijd neemt om uit te leggen welke diensten er onderdeel van uitmaken. Het bedrijf heeft al bevestigd dat de nieuwe iPhones in ieder geval niet in september verschijnen, dus is het logisch dat ook deze bundel pas in oktober uit de doeken wordt gedaan.

Zo kan Apple met Spotify en Netflix concurreren

Een dergelijke bundel klinkt als een voor de hand liggende stap voor Apple: in plaats van de strijd met Spotify aan te gaan met Apple Music, kan het bedrijf iets bieden wat Spotify niet heeft door Apple TV Plus en Arcade toe te voegen voor een gereduceerd bedrag. Daarmee kun je in theorie een muziek-, streaming- en gamingdienst voor een vast bedrag per maand in huis halen.

In de aanloop naar het iPhone 12-event in oktober houden wij je uiteraard op de hoogte van alles over deze nieuwe bundel. Check bijvoorbeeld ook onze Apple Watch Series 6 verwachtingen en die van de aankomende iPhone 12.