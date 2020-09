Apple zou aan een bundel werken voor meerdere Apple-diensten, voor een lagere prijs. Via de Android-app van Apple Music heeft het bedrijf dit per ongeluk zelf bevestigd.

Apple One bevestigd via Apple Music op Android

Met het Apple-event van dinsdag aan de horizon doet Apple zijn best om zo min mogelijk aankondigingen vroegtijdig uit te lekken. Ironisch genoeg is de Android-app van Apple Music dit jaar de plek waar het bedrijf niet goed genoeg heeft opgelet.

9to5Google ontdekte in de broncode van de meest recente update verwijzingen naar ‘Apple One’, een nieuwe term die we enkel in geruchten voorbij hebben zien komen. Ook de tekst die erbij staat is interessant.

‘Je Apple Music-abonnement is onderdeel van Apple One. Je zult niet gefactureerd worden voor beide abonnementen. Je kunt je Apple One-abonnement aanpassen via je iPhone, iPad, Apple TV of Mac.’

Dit sluit naadloos aan op een gerucht van Bloomberg dat onlangs opdook. Daarin werd Apple Music beschreven als een overkoepelend abonnement dat je kunt afsluiten.

Vier bundels om uit te kiezen

Daarmee abonneer je jezelf op meerdere diensten van Apple tegelijk tegen een lager tarief. In plaats van bijvoorbeeld lid te worden van Apple TV Plus en Apple Music met twee losse abonnementen, kun je hier tegelijk lid van worden via Apple One. Uit de volgende opties zou je kunnen kiezen.

Basis: Apple TV Plus, Apple Music

Apple TV Plus, Apple Music Basis Plus: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade

Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade Basis Plus Nieuws: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus

Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus Compleet: Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple News Plus, iCloud-opslag

Ook Apple News Plus (nog niet in Nederland beschikbaar), Apple Arcade en iCloud zouden opties zijn om uit te kiezen. Daar bovenop komt een nieuwe fitnessdienst van Apple die we ook spoedig zouden zien. Over de prijs van Apple One is nog niets bekend, maar de kosten zouden in ieder geval lager uitvallen dan het afsluiten van losse abonnementen.

De kans is groot dat we Apple One officieel te zien krijgen tijdens het Apple-event op 15 september. Ben je benieuwd wat we daar nog meer verwachten? Check dan ons uitgebreide artikel met onze verwachtingen, dan ben je in een paar minuten weer helemaal op de hoogte.