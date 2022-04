Tim Cook zit er warmpjes bij: Apple overtreft verwachte omzet in Q2 2022

Apple gaf onlangs zijn meest recente kwartaalcijfers vrij. Hieruit blijkt dat het bedrijf in Q2 van 2022 een omzet draaide van 97,3 miljard dollar. De techgigant is nu meer waard dan ooit.

iPhone-maker sleept ieder jaar meer geld binnen

Apple heeft zijn verwachte omzet voor Q2 van 2022 overtroffen. Uit de meest recente cijfers van de fabrikant blijkt dat het een omzet draaide van maar liefst 97,3 miljard dollar. Dat is zo’n 2 miljard meer dan verwacht en bijna 8 miljard meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De opbrengst van de iPhone, Mac, Apple Watch en Apple-diensten groeide flink. Enkel de iPad-omzet daalde iets.

Apple rapporteert niet meer het aantal verkopen per product, zoals het dat vroeger deed. De fabrikant zet nu de gedraaide omzet per categorie op een rijtje. Dit zijn de cijfers:

iPhone: 50,57 miljard dollar (een gemiddelde stijging van 5,5 procent per jaar)

Mac: 10.,43 miljard dollar (een gemiddelde stijging van 14,3 procent per jaar)

iPad: 7,65 miljard dollar (een gemiddelde daling van 2,2 procent per jaar)

Wearables: 8,82 miljard dollar (een gemiddelde stijging van 12,2 procent per jaar)

Diensten: 19,82 miljard dollar (een gemiddelde stijging van 17,2 procent per jaar)

Dankzij de stijgende omzet in 2022 is ook de waarde van Apple-aandelen weer met 2 procent gestegen. Een Apple-aandeel kost op het moment van schrijven 167 dollar. Dat is omgerekend ongeveer 158 euro.

Apple-baas Tim Cook is blij

De goede cijfers komen natuurlijk niet zonder reactie van Apple-baas Tim Cook. “Deze recordresultaten zijn het resultaat van onze focus op innovatie en het vermogen om de beste producten en diensten ter wereld te creëren”, aldus Cook. “We waarderen de sterke reactie van klanten op onze producten enorm, net als de stappen die we zetten om Apple in 2030 geheel CO2-neutraal te laten draaien. We zijn toegewijd om van de wereld een betere plek te maken – zowel in wat we creëren als in wat we achterlaten.”

