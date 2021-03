Apple kondigt in 2022 nieuwe iPads en MacBooks met oled-schermen aan, aldus DigiTimes. Een iPad met 10,9 inch-display zou eerst aan de beurt zijn, maar aanvullende details ontbreken nog.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple oled-schermen pas in 2022

DigiTimes is een bekende bron als het op Apple-geruchten aankomt, maar heeft het niet altijd bij het juiste eind. Het is dus verstandig om een slag om de arm te nemen. De website geeft niet aan welk iPad-model als eerst een oled-scherm krijgt, maar gezien het schermformaat gaat het mogelijk om de iPad Air.

Het gerucht dat Apple op zijn vroegst pas volgend jaar een iPad met een oled-scherm uitbrengt, valt samen met de uitspraken van Apple-analisten van de Britse bank Barclays. Volgens hen staat voor dit jaar nog wel een iPad Pro met een mini-led-scherm op de planning, een ander schermtype.

‘Apple kiest voor oled én mini-led’

Volgens MacRumors is het mogelijk dat Apple uiteindelijk kiest voor een mix tussen de twee schermtechnieken – afhankelijk van de productprijs. Dit zou betekenen dat alleen de duurste iPad- en MacBook-modellen een oled-scherm krijgen.

Omdat oled-schermen duur zijn om te produceren, is het niet gek dat Apple ook naar andere schermopties kijkt. Zo gaan al langere tijd geruchten dat Apple dit jaar iPads en MacBooks met mini-led schermen gaat aankondigen.

Mini-led-schermen beschikken over veel van dezelfde voordelen van oled-schermen. Zo zijn de zwartwaarden dieper en de kleuren helderder dan op een normaal lcd-scherm. Mini-led schijnt wel goedkoper te zijn qua productie.

Apple stapt langzaam over op oled-schermen

Apple voert het aantal oled-schermen sinds de eerste Apple Watch in 2015 langzaam op. De iPhone kreeg de langverwachte schermtechnologie in 2017, met de komst van de iPhone X.

Waar de schermen destijds alleen waren weggelegd voor het duurste model, heeft inmiddels ook de standaard iPhone 12 de schermtechnologie omarmd. De geruchten over iPads en MacBooks met oled-schermen zijn dan ook niet verassend.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Het laatste Apple-nieuws: