‘Er komt geen oktober-event van Apple’ (maar wat dan wel?)

Hoewel we afgelopen weken veel schreven over een oktober-event met nieuwe Macs en iPads, lijkt dit toch niet te gaan gebeuren. Volgens een nieuw gerucht gaat Apple nieuwe producten aankondigen via een reeks persberichten.

Geen Apple-event in oktober volgens Gurman

Na de lancering van de iPhone 14, nieuwe Apple Watches en de nieuwe AirPods Pro 2 tijdens het Apple-event van begin september, waren we er heilig van overtuigd dat er nóg een Apple-event in oktober in dit jaar moest komen. Nu zegt Mark Gurman, een betrouwbare Apple-analist van Bloomberg, dat dit helaas niet het geval zal zijn.

Nieuwe Macs en en iPads komen volgens Gurman via een reeks persberichten. Daarnaast kunnen we een voorlichtingsdag voor de pers verwachten. Een groots publiekelijk Apple-event in oktober blijft volgens dit gerucht dus uit.

Welke producten kondigt Apple nog aan in oktober?

Volgens Gurman gaat Apple de resterende producten voor 2022 niet via een oktober-event aankondigen, maar via persberichten op de officiële website. In Gurman’s befaamde Power on-nieuwsbrief kun je lezen dat we een nieuwe iPad Pro, een nieuwe Mac mini en een 14-inch- en 16-inch-MacBook Pro gaan krijgen.

Deze krijgen allemaal de gloednieuwe M2-chip, die we in juni 2022 voor het eerst in de nieuwe MacBook Air zagen. De Mac mini uit deze toekomstige line-up zou zelfs een M2 Pro-chip krijgen. De verwachtingen zijn dat, op deze chip na, de Macs en iPads niet veel meer vernieuwingen zullen zien. Volgens Gurman is het daarom té weinig om een Apple-event in oktober te houden.

Hoe kondigt Apple nieuwe Macs en iPads dan wel aan?

Je moet dus de komende tijd dus goed iPhoned en de Apple-website in de gaten houden voor het laatste nieuws rondom deze producten. Een paar jaar geleden kondigde Apple zelfs vrij grote producten via persberichten aan. Zo zijn de eerste berichten van de AirPods Max en de eerste AirPods Pro via persberichten de wereld in gestuurd.

Toch weten we bijna zeker dat er nog wel nieuwe producten aan moeten komen. Hoewel Apple dus zelf geen oktober-event gaat hosten, weten we via andere wegen dat er nog wel nieuwe producten verschijnen. Ook de vertraging van de release van macOS 13 Ventura en iPadOS 16 wijst op nieuwe Apple-producten. Dit kan echter ook liggen aan problemen rondom de nieuwe functie Stage Manager.

