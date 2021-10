Round-up: de 6 aankondigingen van Apples oktober-event

Tijdens het oktober-event 2021 deed Apple meerdere onthullingen. De hoofdrol was weggelegd voor de MacBook Pro 2021, maar Apple deed meer aankondigingen. We zetten alles op een rij in deze round-up.

Apple oktober-event round-up

Het ‘Unleashed’-event van 18 oktober stond vooral in het teken van de nieuwe MacBook Pro-modellen, maar dat was niet alles wat Apple maandag presenteerde. In dit artikel praten we je bij over de onthullingen!

1. M1 Pro en M1 Max

Voordat Apple zijn nieuwste MacBook Pro-modellen uit de doeken deed, waren de spotlights gericht op de nieuwe Apple Silicon-chips: de M1 Pro en M1 Max. Het zijn nieuwe versies van de M1-chip die vorig jaar debuteerde in de 13-inch MacBook Pro, Mac mini en MacBook Air.

De nieuwe M1 Pro-processor is een chip met tien cpu-kernen (de M1 heeft er acht) en is volgens Apple tot 70 procent sneller dan de M1. Van de tien kernen zijn het acht high-performance cores en twee efficiency cores. Ook zit er een 16-core gpu in, die tot twee keer sneller is dan de M1.

De beste en grootste chip is de M1 Max. Die heeft eveneens een 10-core ontwerp, maar kan worden geconfigureerd tot liefst 32GB RAM. De huidige M1 gaat niet verder dan 16GB. Ook kan de M1 Pro twee externe beeldschermen aansturen met een resolutie tot 6K bij 60Hz.

2. MacBook Pro 2021

Het grootste spektakel kwam van de MacBook Pro 2021, die op alle fronten is vernieuwd. Allereerst het design: net als de iPhone is de MacBook uitgerust met een notch, waardoor de randen om het scherm veel smaller zijn. Verder is het apparaat wat hoekiger, dikker en zwaarder.

Ze zijn er in twee formaten: 14 inch en 16 inch. Op veel vlakken grijpt Apple terug naar het verleden. De hdmi-poort keert terug, de sd-kaartlezer is er weer en het opladen kan weer met MagSafe, een magnetische oplaadconnector. Ook is de Touch Bar verdwenen en zijn de traditionele F-toetsen terug.

Toch maken de MacBook Pro-modellen een flinke stap vooruit. Het scherm is spectaculair vernieuwd. Dit display heeft mini-led-technologie (een soort oled) en een helderheid tot 1000 nits. Ook ondersteunt het scherm ProMotion, waarmee het beeld tot twee keer sneller kan verversen: tot 120Hz.

3. AirPods 3

Voor een groot deel lag de focus maandagavond op muziek. Het bedrijf kondigde bijvoorbeeld de derde generatie AirPods aan, met een nieuw design dat als twee druppels lijkt op de AirPods Pro. Wel hebben de AirPods 3 geen vervangbare oordopjes.

De accuduur is met de AirPods 3 verbeterd. Op een volle lading luister je zes uur naar muziek. Via het oplaaddoosje laden de AirPods vier keer volledig op. Het doosje ondersteunt overigens zowel MagSafe als draadloos opladen via Qi. De nieuwe AirPods hebben een adviesprijs van 199 euro.

4. HomePod mini

De HomePod mini kreeg ook wat aandacht. Apple heeft aangekondigd dat de slimme speaker volgende maand verkrijgbaar is in drie nieuwe kleuren: geel, oranje en blauw. Eerder waren er al een witte en spacegrijze variant. Heel veel hebben we niet aan de nieuwe tinten, want de HomePod mini is nog steeds niet verkrijgbaar in Nederland.

5. macOS Monterey release

Apple maakte ook de releasedatum van macOS Monterey bekend. Op maandag 25 oktober is de grote Mac-update voor iedereen te installeren. De versie brengt leuke verbeteringen naar de Mac, waaronder ‘Universele bediening’, een Opdrachten-app, compleet vernieuwde Safari en meer.

6. Apple Music Voice Plan

Apple introduceerde ook een nieuw soort abonnement voor Apple Music: Voice. Dit is een goedkoper abonnement dat alleen werkt met Siri. Via de spraakassistent speel je de muziek af op bijvoorbeeld je AirPods, iPhone of HomePod mini. Het werkt ook met CarPlay. De dienst kost 4,99 euro per maand, maar is voorlopig nog niet beschikbaar in Nederland.