‘Apple lanceert ook nieuwe AirPods 3 tijdens oktober-event’

Aanstaande maandag vindt het volgende Apple-event plaats, dat grotendeels in het teken staat van de nieuwe MacBook Pro’s. Ongetwijfeld heeft Apple nog meer in petto, misschien wel nieuwe AirPods.

AirPods 3 tijdens oktober-event

Al maanden gaan er geruchten dat de volgende generatie AirPods 3 op elk moment kunnen opduiken. Sommige Apple-lekkers rekenden op een onthulling tijdens het iPhone 13-event, maar een aankondiging van de nieuwe draadloze oortjes bleef uit.

Aanstaande maandag is er weer een kans. En als we de Apple-insider @PandaIsBald mogen geloven, kondigt Apple de nieuwe AirPods dan eindelijk aan. Dit laat de gebruiker weten op het in China populaire sociale platform Weibo, waar hij meldt dat ze naast de ‘M1X Macs’ worden aangekondigd.

Eerder voorspelde hij al nauwkeurig de lancering van de negende generatie iPad tijdens het september-event. De kans is dus aanwezig dat dit gerucht ook klopt, maar de Weibo-gebruiker heeft verder geen noemenswaardige staat van dienst als het op Apple-geruchten aankomt. Het nieuwtje mag dus met een scheut zout worden opgevat.

Vernieuwingen

De verwachting is dat de AirPods een nieuwe design krijgt, dat bijzonder veel lijkt op de huidige AirPods Pro. De ‘Pro’-functies lijken echter te ontbreken, dus de oortjes zijn er zonder actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Wat nog wel onzeker is, is of de nieuwe AirPods siliconen oordopjes hebben, zoals bij de AirPods Pro. Mogelijk kiest Apple voor hetzelfde in-ear ontwerp als de eerste en tweede generatie AirPods hebben.

De verwachting is dat het aanstaande oktober-event (bijna) volledig in het teken staat van nieuwe Macs. De 14 inch en 16 inch MacBook Pro met M1X-chip worden verwacht en er is ook een kans dat Apple een high-end Mac mini aankondigt. Waarschijnlijk kondigt Apple ook de releasedatum van macOS Monterey aan.

Bekijk ook onze AirPods 3-verwachtingen video, voor meer geruchten over de nieuwe oortjes van Apple: