Apple kondigt ‘Unleashed’-event aan voor 18 oktober

Het iPhone 13-evenement zit nog vers in het geheugen, maar Apple heeft meer voor ons in petto. De fabrikant houdt nog een evenement op 18 oktober.

Apple-evenement vindt plaats op 18 oktober

Apple houdt een evenement op maandag 18 oktober. Dat laat de fabrikant via Twitter weten. Het evenement vindt online plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt live meekijken via Apples Amerikaanse website. De naam van het evenement is ‘Unleashed’ en de uitnodiging lijkt snelheid te visualiseren. Zal het een aanwijzing zijn voor wat ons te wachten staat?

De tweet zelf lijkt ook een aanwijzing te bevatten: ‘de volgende zes dagen zullen snel voorbij gaan’. Het thema ‘snelheid’ lijkt overeen te komen met de geruchten voor het oktober-evenement van Apple. De fabrikant zou namelijk een nieuwe, ultra-snelle chip voor de Mac(Book) aankondigen.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Een grote dag voor de Mac

Volgens meerdere bronnen komt Apple tijdens het evenement op 18 oktober met een aantal grote updates voor de Mac. We verwachten nieuwe, herontworpen MacBook Pro‘s met hoekigere randen. Ook krijgen de Pro-laptops een mini-led-scherm en allerlei ‘oude’ aansluitingen, zoals hdmi en MagSafe-oplaadpoort.

Naast de nieuwe MacBook Pro’s verwachten we een nieuwe Mac mini met een geüpdatet ontwerp. Alle nieuwe Macs krijgen naar verluidt een nieuwe chip: de M1X. Dit is de opvolger van de M1, Apples eerste eigen chip. De M1X-chip gaat naar verwachting weer allerlei snelheidsrecords verbreken.

We hopen ook de AirPods 3 te zien tijdens het oktober-evenement. De oordopjes zijn al maanden onderdeel van meerdere geruchten. Het zou echter kunnen dat Apple ze simpelweg via een persbericht aankondigt.

