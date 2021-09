Apples iPad-event vindt mogelijk plaats op 12 oktober

Het grote iPhone 13-event moet nog van start gaan, maar stiekem kijken we alvast vooruit naar andere aankondigingen van Apple. Mogelijk organiseert het bedrijf van Tim Cook op 12 oktober een nieuw event.

Apple oktober 2021-event: mogelijk 12 oktober

Apple-gebruikers kijken reikhalzend uit naar de iPhone 13-aankondiging van vanavond, maar daarmee is het bedrijf uit Cupertino waarschijnlijk nog niet klaar. Website MacRumors kijkt alvast vooruit en denkt misschien te weten wanneer het volgende Apple-event plaatsvindt. Deze presentatie staat vermoedelijk in het teken van de iPad en Mac(Book) en gepland voor dinsdag 12 oktober.

Hoe MacRumors aan deze datum komt? Het oktober-event van vorig jaar vond een dag na het aflopen van Apples Back to School-actie plaats. De promotie liep toen op 12 oktober af, waarna op 13 oktober nieuwe Apple-producten werden onthuld. De Back to School-deals zijn dit jaar in Europa tot 11 oktober beschikbaar, wat kan betekenen dat een dag later een nieuw event plaatsvindt.

Een Apple-keynote op 12 oktober staat echter nog zeker niet vast. Het bedrijf heeft nog niets over een mogelijk evenement losgelaten, en het kan zijn dat het simpelweg toeval is dat vorig jaar de Back to School-actie en het oktober-event in elkaar overliepen. In de afgelopen jaren organiseerde Apple ook op 27 en 30 oktober een event, dus de kans bestaat ook dat we pas eind oktober nieuwe iPads en Macs gaan zien.

iPhone 13-event vanavond om 19.00 uur

Voor nu zijn alle ogen gericht op het grote iPhone 13-event, dat vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De verwachting is dat de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max eindelijk worden onthuld. De toestellen lijken veel op hun voorgangers, maar introduceren natuurlijk wel de nodige verbeteringen.

Zo zouden de iPhone 13-telefoons voorzien zijn van een kleinere notch, de inkeping in het scherm voor Face ID. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben mogelijk een ProMotion-display, oftewel: een scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor ogen beelden veel vloeiender en natuurlijker. De goedkopere iPhone 13 en 13 mini zouden deze feature niet hebben, maar wel – net als de Pro’s – beschikken over betere camera’s.

Verder kondigt Apple vanavond waarschijnlijk de Watch Series 7 aan, die wordt voorzien van een compleet nieuw design. Het scherm van de smartwatch is groter en de randen zijn dunner. Tot slot krijgen we de AirPods 3 te zien, die naast een aangepast ontwerp ook beter geluid moeten bieden. Meer weten? Je leest alles in onze verwachtingen voor het Apple september 2021-event. Of check de artikelen hieronder.