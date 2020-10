Met november voor de deur lijkt het erop dat we nog een extra Apple-event tegoed hebben dit jaar. De aanwijzingen hiervoor worden steeds duidelijker, zo ook vandaag.

Lees verder na de advertentie.

Apple november-event in aantocht: 2 hints

Met een Apple Watch- en iPad-event in september en een iPhone-event in oktober is het in november tijd voor de Mac. Tijdens deze digitale presentatie zouden we de eerste Apple Silicon-Macs te zien krijgen: MacBooks die niet draaien op processors van Intel, maar op chips die door Apple zelf zijn ontworpen.

Dat is een grote overstap, ook voor ontwikkelaars die apps voor de Mac ontwikkelen. Daarom heeft Apple ontwikkelaars uitgenodigd voor speciale sessies volgende week. Tijdens deze digitale afspraken komen ontwikkelaars één op één in contact met mensen van Apple om te zien of hun apps de overstap naar Apple Silicon soepel kunnen maken.

Hoewel Apple geen reden noemt voor deze workshops, past het perfect in het plaatje. Met deze sessies hoopt Apple ervoor te zorgen dat er genoeg apps klaar zijn voor de eerste Apple Silicon-MacBook als deze over een paar weken verschijnt. Volgens de laatste geruchten vindt dit Mac-event plaats op 17 november.

macOS Big Sur klaar voor het grote publiek

Een andere aanwijzing dat een Mac-keynote op handen is, vinden we bij macOS Big Sur, de grote Mac-update die dit najaar verschijnt. Na maanden van testversies lijkt de update eindelijk klaar te zijn voor het grote publiek. Gisteren verscheen namelijk de eerste bèta van macOS Big Sur 11.0.1, de eerstvolgende update ná de release van Big Sur.

Het zou goed kunnen dat Apple de release van macOS Big Sur bewaart voor de komst van Apple Silicon, om zo gelekte informatie te voorkomen. Hetzelfde deed Apple met iOS 14.1 en de iPhone 12 eerder in oktober.