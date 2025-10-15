Apple bevestigt: er komen heel snel nieuwe producten aan (en dit zijn ze)

Apple heeft bevestigd dat er heel snel nieuwe producten aankomen! Benieuwd wat je kunt verwachten? Deze hints heeft Apple gegeven.

Nieuwe Apple-producten

Er komen weer nieuwe Apple-producten aan! De geruchten gaan al langer dat oktober een belangrijke maand wordt voor Apple en dat heeft het bedrijf nu zelf ook bevestigd. In een tweet heeft Greg Joswiak, hoofd marketing bij Apple, aangekondigd dat er een nieuw product aankomt. Volgens hem gaat het om something powerful (iets krachtigs), maar een specifiek apparaat noemt hij niet. Toch geeft het bericht al een belangrijke hint weg.

Joswiak begint het bericht met maar liefst vijf keer de letter ‘m’. Dat is natuurlijk niet zonder reden, want hiermee wordt de komst van de krachtige M5-chip bevestigd. Het gaat om een compleet nieuwe processor, die we nog niet eerder in een Apple-apparaat gezien hebben. Volgens geruchten verschijnen er binnenkort meerdere toestellen met de M5-chip, waar we volgens Apple niet lang meer op hoeven te wachten. Bekijk het bericht van Greg Joswiak hier:

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Dit kun je verwachten

Door het bericht van Greg Joswiak weten we zeker dat er binnenkort minimaal één nieuw Apple-apparaat met de M5-chip verschijnt. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe generaties van de iPad Pro, MacBook Pro en Apple Vision Pro binnenkort van deze processor voorziet. In de tweet wordt verwezen naar de MacBook Pro 2025, want als je goed kijkt naar de video is het toetsenbord van de nieuwe laptop zichtbaar.

De MacBook Pro 2025 verschijnt in de vorm van een V in de video, dat de Romeinse manier is om ‘vijf’ aan te duiden. De vijf letters en V verwijzen beide naar de nieuwe M5-chip in de MacBook Pro. Daarnaast kleurt het Apple-logo blauw in de video, waardoor de kans groot is dat de laptop in een nieuwe kleur wordt uitgebracht. De huidige uitvoering van de MacBook Pro is beschikbaar in de kleuren spacezwart en zilver, daar komt dit jaar waarschijnlijk een blauwe optie bij.

Release van de MacBook Pro 2025

Het is nog niet bekend welke veranderingen Apple nog meer naar de MacBook Pro 2025 brengt. Bij het ontwerp zien we naast de blauwe kleur vermoedelijk geen aanpassingen, de laptop neemt het design van de MacBook Pro 2024 over. Met de nieuwe processor wordt de MacBook Pro in 2025 in ieder geval weer een stuk sneller. Mogelijk gaat de accu van de laptop ook langer mee, omdat de nieuwe M5-chip energiezuiniger is.

Welke verbeteringen Apple nog meer naar de MacBook Pro 2025 brengt weten we binnenkort zeker, want de laptop kan ieder moment verschijnen. Het is de verwachting dat de MacBook Pro het begin is van een reeks nieuwe producten. De iPad Pro 2025, Apple Vision Pro 2025 én mogelijk de Apple TV 2025 komen ook binnenkort. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!