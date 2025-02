Apple komt deze week mogelijk met nieuwe producten: dit zijn ze

Apple komt over een paar dagen met de eerste nieuwe producten van het jaar. Dit is wat er aan zit te komen, inclusief een paar verrassingen.

Apple komt deze week met nieuwe producten

Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple deze week een aantal nieuwe producten presenteren. We zetten voor je op een rij wat we precies verwachten!

iPhone 16E (iPhone SE 4)

De nieuwste iPhone van Apple komt eraan. De iPhone SE is sinds 2022 niet meer bijgewerkt en is dus ruimschoots toe aan een upgrade. De nieuwe iPhone SE krijgt waarschijnlijk de naam iPhone 16E en wordt naar verwachting deze week gelanceerd. We verwachten een OLED-scherm met Face ID en een notch, een USB-C aansluiting, 8 GB werkgeheugen en daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence, een 48 MP-camera en een 5G-modem die Apple zelf heeft gefabriceerd.

Veel van deze functies verschenen een paar maanden geleden voor het eerst in de iPhone 16, dus het is best bijzonder dat ze nu al in het budgetmodel van Apple verschijnen. De huidige iPhone SE kost momenteel € 454,-, maar de nieuwe iPhone 16E zal misschien dichter bij de 600 euro beginnen. Maar zelfs met een prijsverhoging zal het voor de meeste mensen de beste, betaalbare iPhone zijn.

Powerbeats Pro 2

Gurman zegt dat er deze week nog minimaal één Apple-product op de markt komt: de Powerbeats Pro 2. Apple en Beats zijn al een tijdje bezig met het teasen van de nieuwe PowerBeats Pro 2, onder andere met Tiger Woods en Rory McIlroy. Gurman verwacht de nieuwe oordopjes zelfs al op 11 februari.

De nieuwe Powerbeats Pro hebben waarschijnlijk een fris, slanker design en verschijnen in zwart, paars, oranje en lichtbruin. Een van de grote hoogtepunten is dat er een hartslagsensor is toegevoegd – een functie die naar verwachting later dit jaar ook naar de AirPods Pro 3 komt.

Nog mee nieuwe producten?

Gurman verklaarde expliciet dat hij de nieuwe iPhone 16E en Powerbeats Pro 2 deze week verwacht, maar hij liet ook doorschemeren dat er mogelijk nog andere nieuwe producten in het verschiet liggen.

Zo wordt de M4 MacBook Air ook rond deze tijd verwacht. Gurman zei eerder zelfs dat dit misschien wel eens het eerste Apple-product van het jaar kon worden. De voorraad huidige MacBook Air-modellen is inmiddels kennelijk behoorlijk geslonken in de Apple Stores. Dat zou een teken kunnen zijn dan de M4-modellen binnenkort worden gelanceerd.

Hetzelfde geldt volgens Gurman voor de voorraad van de huidige M2 iPad Air in de Apple Stores. Mogelijk betekent dit dat de verwachte M3-update ook eerder komt dan we dachten.

Tot slot krijgt de reguliere iPad binnenkort een update: de iPad 11. De verwachting was dat de M3 iPad Air en de nieuwe A17 Pro iPad rond dezelfde tijd zouden uitkomen. Of dat ook deze week zal zijn of toch later dit voorjaar, blijft nog heel even afwachten.