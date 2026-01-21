Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

Het wordt weer een spannend jaar voor Apple, want er komen maar liefst vijf compleet nieuwe producten in 2026. Dit zijn ze!

Apple in 2026

Het nieuwe jaar is begonnen en 2026 belooft weer een belangrijk jaar te worden voor Apple. Er worden dit jaar meer dan twintig producten van het bedrijf verwacht, waaronder natuurlijk de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2026. Dat zijn in 2026 niet de opvallendste producten, want Apple werkt aan vijf compleet nieuwe toestellen. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. iPhone Fold

Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan een vouwbaar apparaat, dat we in 2026 mogelijk eindelijk gaan zien. De iPhone Fold verschijnt naar verluidt dit jaar, als aanvulling op de iPhone 18-serie. Dichtgeklapt heeft de vouwbare iPhone een 5,3-inch scherm, terwijl het toestel opengeklapt ongeveer even groot is als het 8-inch display van de iPad mini. Voor Apple wordt dit misschien wel het belangrijkste nieuwe product van 2026.

De iPhone Fold wordt gemaakt van titanium en is nog dunner dan de iPhone Air. Dat moet ook wel, want zo is de vouwbare telefoon ook dichtgeklapt compact. Het toestel wordt voorzien van Touch ID en heeft in totaal vier camera’s. Het wordt een enorm geavanceerde telefoon en dat is terug te zien aan het prijskaartje. Volgens geruchten zal de compleet nieuwe iPhone rond de 2000 euro kosten. Lees hier meer over de iPhone Fold:

iPhone Fold wordt in september 2026 verwacht.

2. Apple Home Camera

Apple investeert al jaren in het slimmer maken van je woning. De Woning-app krijgt ondersteuning voor steeds meer toestellen en de HomePod (mini) kan de temperatuur in je huis meten. In 2026 gaat Apple een stap verder, want het bedrijf brengt een nieuw product uit voor je slimme woning. De Apple Home Camera wordt dit jaar verwacht en is een beveiligingscamera voor in je huis. Deze camera werkt vermoedelijk perfect samen met alle andere apparaten in het Apple-ecosysteem.

Volgens geruchten heeft de Apple Home Camera gezichtsherkenning en infraroodsensoren om te registreren hoeveel mensen in een ruimte zijn. Dat helpt bij het automatiseren van je slimme huis, zo kan Apple Music muziek afspelen als een bepaald persoon binnenkomt en gaan alle lampen uit als je een ruimte verlaat. Daarnaast werkt Apple aan een videodeurbel, maar die verschijnt pas na 2026.

Apple Home Camera wordt in 2026 verwacht, de precieze release is nog onbekend.

3. Apple Vision

In 2023 kondigde Apple de Vision Pro aan, de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf. De Vision Pro is in 2026 nog steeds niet verkrijgbaar in Nederland en België, maar Apple komt vermoedelijk dit jaar nog met een nieuwe uitvoering van het product. De Apple Vision (of Apple Glasses) is een slimme bril van het bedrijf, die is voorzien van camera’s, speakers, Apple Intelligence en Siri.

Het wordt een veel goedkopere uitvoering dan de Apple Vision Pro, waardoor de Apple Vision interessanter is voor het grote publiek. Apple voorziet het compleet nieuwe product van een soortgelijke chip als we in 2026 in de Apple Watch zullen zien. Het is de verwachting dat de Apple Vision eind 2026 wordt aangekondigd, mogelijk volgt de officiële release pas in 2027. De kans is groot dat we in Nederland en België nog langer moeten wachten.

Apple Vision wordt eind 2026 verwacht.

4. HomePad

De Apple Home Camera is niet het enige nieuwe product voor je slimme huis, want Apple komt in 2026 vermoedelijk met de HomePad (of HomePod Touch). De HomePad wordt een combinatie van de HomePod en iPad en moet het middelpunt van je smart home worden. Het toestel krijgt een 7-inch display, waarmee je alle slimme apparaten in je huis eenvoudig kunt bedienen. De HomePad werkt voornamelijk via stembediening, waardoor de release van Siri 2.0 enorm belangrijk is voor Apple.

Apple ondervindt grote problemen met het uitrollen van Siri 2.0, zo werkt de stemassistent met Apple Intelligence nog niet naar behoren. Dit is de reden dat de HomePad meerdere malen is uitgesteld. Het is de verwachting dat Apple de problemen in 2026 eindelijk verhelpt, zodat het compleet nieuwe product uitgebracht kan worden. De HomePad draait op homeOS, een nieuw besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het apparaat.

HomePad wordt in het voorjaar van 2026 verwacht.

5. MacBook

Apple verkoopt op dit moment de MacBook Air en de MacBook Pro, die beide in 2026 nieuwe uitvoeringen krijgen. Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan de laptops van Apple. Voor de MacBook Air 2025 betaal je minimaal € 959,-, voor de MacBook Pro 2025 is dat zelfs € 1.699,-. Wil je niet zoveel betalen voor je volgende MacBook? In dat geval hebben we goed nieuws, want Apple komt in 2026 met een compleet nieuw product dat veel goedkoper is.

Er verschijnt in 2026 een derde uitvoering van de laptop, die volgens geruchten simpelweg ‘MacBook’ heet. Het basismodel krijgt een 12,9-inch scherm en draait op een processor die we eerder in de iPhone zagen. Met de A18 Pro-chip heeft de MacBook minder rekenkracht, maar dat is voor de gemiddelde gebruiker geen probleem. Door deze chip wordt de MacBook veel goedkoper, de startprijs ligt naar verluidt tussen de 600 en 700 euro.

MacBook wordt in het voorjaar van 2026 verwacht.

Meer over Apple in 2026

Met de compleet nieuwe iPhone Fold, Apple Home Camera, Apple Vision, HomePad en MacBook belooft het weer een bijzonder jaar te worden voor Apple. Daarnaast zien we nog veel meer nieuwe producten van Apple, bekijk hier wat je in 2026 nog meer kunt verwachten.