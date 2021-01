Apple zou aan nieuwe opladers sleutelen. Deze adapters maken gebruik van een andere techniek waardoor ze apparaten sneller kunnen opladen. Wanneer de nieuwe opladers uitkomen is nog onbekend.

‘Apple werkt aan nieuwe opladers’

Het bericht is afkomstig van DigiTimes. De Taiwanese website claimt te hebben gesproken met bronnen in de productieketen van Apple. Zij melden dat het bedrijf werkt aan kleinere opladers om iPhones en andere Apple-apparaten van stroom te voorzien.

Wanneer de nieuwe adapters op de markt komen, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk werken de opladers via usb-c. Deze standaard wordt breed gedragen binnen de elektronicawereld. Welk Apple-apparaat als eerst met zo’n nieuwe, kleinere oplader wordt uitgerust, is nog niet bekend.

De nieuwe adapters zouden werken met de GaN-techniek, oftewel galliumnitride. Dit soort opladers zijn lichter en compacter dan de huidige exemplaren. Zo kun je de oplaadblokjes bijvoorbeeld makkelijker meenemen op reis. Ook warmen GaN-adapters minder snel op.

Een ander groot voordeel van de nieuwe oplaadtechniek is dat de vermogens over het algemeen hoger liggen. Sommige GaN-opladers hebben vermogens van wel 100 Watt. Hierdoor laden elektronische apparaten ontzettend snel op. Apple krijgt regelmatig kritiek vanwege de lage oplaadsnelheden.

Apple en het milieu

Sinds de iPhone 12 levert Apple standaard geen opladers meer bij nieuwe telefoons. Dit doet het bedrijf vanwege milieutechnische redenen. Ook gaat het bedrijf er vanuit dat veel iPhone-bezitters al een oplader in huis hebben. Andere producten, zoals de MacBook en iPad, worden nog wél met adapter in de verpakking verkocht.

Appel wil in 2030 compleet klimaatneutraal zijn. Geen enkel product mag vanaf dan een negatieve invloed op het klimaat hebben. Met de iPhone 12 zet het bedrijf hierin een grote stap. Maar, hoe milieubewust is het nieuwe toestel eigenlijk? Het antwoord lees je in onderstaande analyse.

