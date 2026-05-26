Werkt Apple stiekem aan een nieuwe koptelefoon? Dit weten we al

Apple houdt zijn plannen graag geheim. Toch verklapt een nieuw document mogelijk al iets over een nieuwe koptelefoon.

Apple lijkt opnieuw aan een nieuwe koptelefoon te werken. Dat blijkt uit documenten die zijn opgedoken bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Daar verscheen een onbekend audioapparaat met modelnummer A3577. Veel details zijn er nog niet, maar het lijkt erop dat Apple iets nieuws in ontwikkeling heeft.

AirPods of toch Beats?

De grote vraag is alleen wat voor koptelefoon het precies gaat worden. Volgens het rapport gaat het om een draadloos over-ear model met bluetooth. Dat betekent dus een grotere koptelefoon die over je oren valt, vergelijkbaar met de AirPods Max of sommige modellen van Beats.

Toch is het nog niet duidelijk onder welk merk de nieuwe koptelefoon van Apple uiteindelijk verschijnt. Apple gebruikt namelijk verschillende modelnummers voor zowel AirPods als Beats-producten. Daardoor blijft het voorlopig gokken of we hier kijken naar een compleet nieuwe Beats-koptelefoon of misschien zelfs een nieuwe variant van de AirPods Max.

Dat laatste zou opvallend zijn, want onlangs zijn de AirPods Max 2 verschenen. Daarnaast gaf Apple de originele AirPods Max in 2024 ook nog een kleine update met usb-c en nieuwe kleuren. Toch zijn er veel Apple-fans die nog steeds hopen op een echt vernieuwd model met betere functies en een lager gewicht. Maar wij denken dat het een nieuw model van Beats gaat worden.

Mogelijke release?

Wanneer Apple de nieuwe koptelefoon precies gaat aankondigen, is nog niet bekend. Ook over functies, prijs en ontwerp weten we voorlopig nog helemaal niets. Maar dat er iets nieuws aankomt, lijkt nu wel zeker. De komende maanden komen we waarschijnlijk meer te weten!

