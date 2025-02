Apple brengt deze week nieuwe iPhone uit: deze dag is de release

Apple brengt deze week een nieuwe iPhone uit! Ben je benieuwd wanneer de nieuwe smartphone verschijnt? Op deze dag is de release!

Apple komt met nieuwe iPhone

Er komt een nieuwe iPhone aan! Apple brengt deze week de iPhone 16E uit, het nieuwe instapmodel van de smartphone. De telefoon wordt gezien als de opvolger van de iPhone SE 2022, maar Apple kiest dit jaar naar verluidt voor een nieuwe naam. Dat komt voornamelijk door alle nieuwe functies, het toestel wordt een goedkopere uitvoering van de iPhone 16. Inmiddels heeft Tim Cook onthuld wanneer de nieuwe iPhone komt.

Apple kondigt de nieuwe iPhone op woensdag 19 februari 2025 aan. Het is nog niet bekend hoe deze aankondiging er precies uit zal zien. Er wordt in ieder geval geen speciaal evenement georganiseerd. De kans is daarom groot dat er komende woensdag een persbericht wordt gepubliceerd, met daarin een video over de nieuwe iPhone. Apple heeft niet bekendgemaakt op welke tijd dit persbericht komt.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

iPhone 16E

De iPhone SE krijgt in 2025 een grote update. Apple voorziet de nieuwe iPhone 16E van de A18-chip, die we eerder bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zagen. Met deze processor heeft de goedkoopste iPhone ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Dat is een grote stap, want de iPhone SE 2022 draait nu nog op de A15 Bionic-chip. Daarnaast krijgt de nieuwe iPhone door Europese regelgeving een usb-c-poort in plaats van een Lightning-aansluiting.

Waar de iPhone SE 2022 nog een verouderd ontwerp met thuisknop heeft, krijgt de iPhone 16E vrijwel hetzelfde design als de iPhone 14. Dat betekent dat de telefoon is beveiligd met Face ID en een 6,1-inch oled-scherm heeft. Het Dynamic Island blijft exclusief voor de reguliere iPhones, Apple kiest bij de goedkoopste iPhone voor een notch aan de bovenkant van het scherm. Daarnaast voorziet Apple de nieuwe iPhone van één 48-megapixelcamera.

Release van de nieuwe iPhone

Apple kondigt de nieuwe iPhone 16E komende woensdag aan. De pre-order begint vermoedelijk niet veel later, vanaf vrijdag 21 februari kun je de nieuwe iPhone bestellen. Een week later wordt de telefoon dan bij je thuis afgeleverd, op vrijdag 28 februari. Dat is ook de dag dat de iPhone 16E in de winkels verschijnt. Welke prijs de telefoon precies krijgt is nog onbekend, waarschijnlijk wordt het toestel duurder dan de iPhone SE 2022.

Apple bracht de iPhone SE 2022 voor 529 euro op de markt. Het is de verwachting dat de iPhone 16E door alle nieuwe functies een hogere prijs krijgt. Volgens geruchten wordt het toestel tussen de 40 en 70 dollar duurder in de Verenigde Staten. De iPhone 16E zal in Nederland en België in dat geval tussen de 569 euro en 599 euro kosten, mits Apple hier dezelfde prijsverhoging doorvoert. Dat is veel goedkoper dan de iPhone 16, die je op dit moment voor € 788,99 in huis haalt. Nog even geduld dus, want de goedkoopste iPhone in jaren verschijnt binnenkort.