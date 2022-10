‘Apple kondigt vandaag 3 nieuwe iPads aan’ (tijd voor een upgrade?)

Apple gaat vandaag 3 nieuwe iPads lanceren! In dit artikel lees je alles over de twee nieuwe iPad Pro’s en de kersverse budget-iPad.

‘Nieuwe Apple iPads vandaag in de winkel’

Apple is van plan om vandaag (!) maar liefst drie nieuwe iPads op de markt te brengen. Tenminste, dat is wat Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg ons vertelt op twitter. Eerder deze week hoorden we van dezelfde Gurman al dat de Pad Pro 2022 met M2-chip binnenkort te koop is, maar dat blijkt dus vandaag al te zijn.

De nieuwe iPads die Apple vandaag lanceert zijn een 11-inch en 12,9-inch iPad Pro met de M2-chip. Daarnaast komt er ook een nieuw instapmodel van de iPad 2022 (10e generatie). De aankondiging zal waarschijnlijk plaatsvinden in de vorm van een persbericht op de Apple website. Wij zitten er al klaar voor!

‘M2-iPad Pro komt in twee formaten en krijgt MagSafe’

Volgens de laatste geruchten gaan de twee nieuwe versies van de iPad Pro 2022 sprekend op de iPad Pro 2021 lijken. We zijn het meest benieuwd naar de nieuwe M2-chip, die je ook terug kunt vinden in de nieuwste MacBook Air 2022. Er komt misschien ondersteuning voor draadloos opladen met MagSafe op de iPad Pro 2022, maar daar horen we nog tegenstrijdige geruchten over.

Met de nieuwe M2-chip gaat de iPad Pro energiezuiniger worden. Het design blijft waarschijnlijk grotendeels hetzelfde. Gelukkig kan je bij de nieuwe iPad Pro 2022 wel weer kiezen tussen een 11 inch- of 12,9 inch-schermformaat.

Nieuwe instapmodel iPad (10e generatie)

Volgens verschillende geruchten komt Apple vandaag ook met een nieuw instapmodel van de iPad (10e generatie) op de proppen. Deze krijgt een groter 10,5-inch display en een usb-c-aansluiting. Daarnaast gaat het uiterlijk ook op de schop en krijgt deze iPad platte randen.

Lees meer: iPad 2022 komt eraan – hoesje al te koop in Amerikaans warenhuis

Ook onder de motorkap lijkt Apple het een en het ander te veranderen. Zo rust het bedrijf uit Cupertino de reguliere iPad uit met een A14 Bionic-chip, 5G-ondersteuning én mogelijk een Touch ID-knop. Ook krijgt de iPad 2022 ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Later vandaag weten we meer! Welke iPad zou jij in huis halen? Laat het ons weten!

