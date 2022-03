‘Apple werkt aan nieuwe desktopcomputer: de Mac Studio’

Apple brengt mogelijk binnen afzienbare tijd een nieuwe desktopcomputer uit: de Mac Studio. Het zou gaan om een computer die tussen de Mac mini en Mac Pro in zit. Daarnaast werkt het bedrijf aan een 7K-monitor.

‘Apple’s Mac Studio zit tussen Mac mini en Mac Pro in’

Als je een Apple-desktopcomputer wil kopen, kun je momenteel kiezen uit de iMac, Mac mini en Mac Pro. Mogelijk komt er later dit jaar een vierde optie bij. Volgens 9to5Mac werkt Apple namelijk aan de ‘Mac Studio’. Dat zou een computer zijn die het midden houdt tussen de Mac mini en de Mac Pro.

Apple biedt straks twee versies van het apparaat aan. De eerste draait op de M1 Max-chip die we ook in de MacBook Pro 2021 aantreffen. De tweede variant krijg naar verluidt een processor die nóg krachtiger is. Apple richt zich met het apparaat op professionals die een snelle computer willen hebben, maar voor wie de Mac Pro net een stap te ver is.

De Mac Studio wordt mogelijk een grotere variant van de Mac mini

Een jaar geleden lazen we overigens al het gerucht dat Apple zou werken aan een kleinere Mac Pro. Volgens 9to5Mac is dat in werkelijkheid de Mac Studio. Apple presenteert de aanwinst mogelijk al in juni tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC. Dat zou het bedrijf ook wat tijd geven om verder te sleutelen aan de échte nieuwe Mac Pro. Dat is vermoedelijk de laatste computer die overstapt op Apple’s eigen processoren.

‘Apple werkt ook aan 7K-monitor’

Naast de Mac Studio werkt Apple volgens 9to5Mac ook aan een nieuwe monitor met hoge 7K-resolutie. We kunnen je verder helaas nog niet veel vertellen over het nieuwe beeldscherm. Zo is onduidelijk of dit de vervanger wordt van de peperdure Pro Display XDR of gewoon een toevoeging aan het assortiment. Ook het formaat is nog niet bekend. Overigens ontwikkelt Apple volgens geruchten ook een meer betaalbare monitor. Die krijgt vermoedelijk een wat lagere resolutie.

