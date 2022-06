‘Apple lanceert nieuwe producten: Apple TV, HomePod en Mac mini’

Er komen volgens betrouwbare Apple-analist Mark Gurman weer enorm veel nieuwe producten aan! iPhoned vertelt je wat Apple allemaal in de planning heeft!

‘Veel meer nieuwe Macs op komst na MacBook Air’

In de laatste editie van zijn Power On-nieuwsbrief strooit Mark Gurman weer met geruchten. De doorgaans betrouwbare Apple-analist vertelt dat er nog meer Macs met de nieuwe M2-chip gaan komen komen. Zo heeft de journalist het onder andere over nieuwe Mac mini-modellen. Je hebt straks dan de keuze uit een versie met M2-chip (die we al kennen van de nieuwe MacBook Air 2022) óf eentje met een M2 Pro-chip.

Ook de MacBook Pro moet volgens Gurman een flinke update krijgen. Hij verwacht nog een nieuwe 14-inch én 16-inch MacBook Pro met M2 Pro- en M2 Max-chips. En het spannendste nieuws in Mac-land? De recent aangekondigde M2-Ultra gaat volgens deze journalist overtroffen worden door een onbekende ‘M2 Extreme’-chip in de nieuwste Mac Pro.

Gurman droomt zelfs van de eerste M3-Macs, zoals een vernieuwde 13-inch en 15-inch MacBook Air en een nieuwe iMac. Mogelijk komt er nog een ‘mini-MacBook’ van 12-inch die eigenlijk nog in een té vroeg ontwikkelingsstadium verkeert om serieuze uitspraken over te doen.

Houd jij het allemaal nog bij? We moeten nog maar zien welke Macs daadwerkelijk de komende jaren het levenslicht gaan zien.

‘Andere producten van Apple komen snel’

Naast deze waterval aan Macs praat Gurman verder over producten die we mogelijk later dit jaar gaan zien. Gurman denkt aan een nieuwe Apple TV met een A14-chip en 4 GB RAM-geheugen. Deze specificaties zijn vergelijkbaar met de A12-chip die vorig jaar werd aangekondigd als onderdeel van de Apple TV uit 2021.

We zijn hier enorm enthousiast over. Het zou namelijk de deur kunnen openen voor een goeie game-ervaring op de Apple TV. Het besturingssysteem tvOS 16 hintte daar al naar. Ook kijken we uit naar een nieuwe HomePod met een S8-chip. Er gaan geruchten dat deze HomePod ook multi-touch krijgt. Er lijkt dus helaas nog geen zogenoemde ‘HomePod TV‘ te komen.

Als laatste in deze overvolle opsomming benoemt Gurman in zijn nieuwsbrief nog dat hij een aantal nieuwe iPad Pro-modellen met de M2-chip verwacht. Gurman denkt ook dat Apple in de komende twee jaar met een grotere iPad met een 14-inch tot 15-inch display op de proppen gaat komen. Hij hoopt tevens op de langverwachte AR/VR-headset.

Meer lezen over de nieuwe producten van Apple? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten. Dan mis je niks!