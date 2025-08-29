Je iPhone is een geliefd object voor dieven. En volgens geruchten komt Apple nu met een product wat het jatten van een iPhone makkelijker maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw product van Apple zorgt ervoor dat je iPhone makkelijker gejat kan worden

Ben je op een plek waar veel mensen zijn? Dan wordt er regelmatig gewaarschuwd dat er dieven actief zijn. Het is dan slim om je waardevolle spullen, zoals je iPhone, extra goed in de gaten te houden. Het helpt dan om je toestel weg te stoppen in een tas of een afgesloten jaszak.

Apple komt echter met een nieuw product dat het tegenovergestelde doet, volgens Majin Bu op X (voormalig Twitter). Dit account deelt regelmatig geruchten die achteraf regelmatig waar bleken te zijn.

Volgens de geruchten komt Apple met een soort schouderband in verschillende kleuren. Deze schouderband is gemaakt voor de nieuwe iPhone 17-hoesjes, en hiermee kun je de iPhone als een soort kleine heuptas dragen.

We geven toe dat de bandjes er best mooi uitzien. Ze zijn volgens geruchten van hetzelfde materiaal gemaakt als de gevlochten sportbandjes van de Apple Watch. Maar we verwachten ook dat Apple met een siliconen versie gaat komen.

De manier waarop je de schouderband vastmaakt aan je iPhone hebben we echter onze bedenkingen bij. De hele band is namelijk magnetisch. Je kunt daarmee je iPhone dus magnetisch vastmaken aan de schouderband.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vergelijk het een beetje met MagSafe, waarop je iPhone (en andere apparaten) vastklikt. Geruchten denken ook dat deze nieuwe schouderband zal werken met andere Apple-producten, zoals de AirPods Pro 2.

Het is een slim en makkelijk systeem om je iPhone mee te nemen. En samen met de nieuwe iPhone-hoesjes ziet het er vast ook mooi uit. Maar het maakt het waarschijnlijk ook voor dieven een stuk makkelijker om je iPhone mee te grissen. En dat lijkt ons toch net niet de bedoeling.

Het blijft nog even afwachten hoe goed de schouderband in het echt de iPhone vastklikt. Misschien heeft Apple nog wel een extra verrassing in petto.Volgens geruchten verschijnen de bandjes na de iPhone 17-keynote.

Wil je meer Apple-geruchten lezen of het laatste Apple-nieuws altijd zo snel mogelijk in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!