Nieuw Apple-product komt vandaag: dit zijn de verwachtingen

Apple presenteert vandaag een nieuw product! Benieuwd wat de verwachtingen zijn voor vandaag? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple launch

Er komt een nieuw product van Apple aan! Tim Cook heeft aangekondigd dat op woensdag 19 februari ‘een nieuw lid aan de familie wordt toegevoegd’. Die dag is inmiddels aangebroken, maar Apple heeft nog niet officieel onthuld om welk product het gaat. De kans is groot dat vandaag de iPhone 16E wordt gepresenteerd, de telefoon die als de opvolger van de iPhone SE 2022 wordt gezien. Volgens Apple-kenners is de release van deze iPhone aanstaande.

De iPhone 16E wordt een goedkopere uitvoering van de iPhone 16. Het toestel draait op dezelfde A18-chip, heeft een 6,1-inch oled-scherm en is beveiligd met Face ID. De iPhone 16E levert naar verluidt vooral in op de camerafuncties, want de telefoon beschikt over één 48-megapixelcamera. Dat is ook te zien aan de prijs, want de iPhone 16E wordt naar verwachting veel goedkoper dan de iPhone 16. Toch bestaat de kans dat Apple nog meer producten aankondigt. Wij zetten de opties voor je onder elkaar.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Deze producten komen eraan

Naast de iPhone 16E worden er binnenkort meer Apple-producten verwacht. De elfde generatie van de iPad komt dit voorjaar nog. De tablet draait naar verluidt op de A18-chip en krijgt ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarnaast verschijnen de MacBook Air en de iPad Air 2025 eveneens in het voorjaar. De iPad Air 2025 maakt de overstap naar de M3-chip, bij de MacBook Ar 2025 is dat zelfs de M4-chip.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tim Cook spreekt van een compleet nieuw lid van de familie, waardoor de kans klein is dat het om de nieuwe iPad, iPad Air of MacBook Air 2025 gaat. De nieuwe HomePod met scherm past beter bij deze omschrijving. Dit is een nieuw smart home-product, dat de iPad met de HomePod moet combineren tot het middelpunt van jouw slimme huis. Apple bracht nog niet eerder een soortgelijk product op de markt.

iPhone 16E meest waarschijnlijk

Er zijn nog weinig geruchten over de nieuwe ‘HomePad’ opgedoken, dus het is de verwachting dat Apple dat product pas later in 2025 uitbrengt. Het is daarom aannemelijk dat we vandaag de nieuwe iPhone 16E zullen zien. Apple onthult de telefoon vermoedelijk via een persbericht, dat later vandaag wordt gepubliceerd. Hoe laat dat precies gebeurt is vooralsnog onduidelijk.

Tim Cook plaatste de aankondiging vorige week precies om 17.00 uur (Nederlandse tijd) op X. Mogelijk komt de presentatie van de iPhone 16E vandaag op dezelfde tijd. Houd onze website in ieder geval goed in de gaten tussen 15.00 uur en 19.00 uur, de kans is groot dat Apple het nieuwe product dan onthult. Wil je helemaal niks missen van de aankondiging? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent: